„Sute, ba chiar mii de permise de conducere româneşti” la o groapă de gunoi din Republica Moldova. Ce spun autoritățile de la noi

O asociație din Republica Moldova a susținut că a găsit „sute, ba chiar mii de permise de conducere româneşti” la o groapă de gunoi şi a cerut demararea unei anchete.

Reprezentanții Gărzii Naţionale de Mediu, un ONG din țara vecină, au anunțat că primit informații potrivit cărora în Porumbeni, raionul Criuleni, sunt depozitate deșeuri medicale periculoase.

„Ne-am deplasat la fața locului și am depistat mai multe nereguli”, au spus aceștia într-un mesaj pe Facebook, publicând imagini de la groapa de gunoi.

„Nu putem să înțelegem, cum au apărut sute ba chiar mii de permise de conducere românești? Mii de tuburi de perfuzii, de ce sunt acolo zeci de tone de plastic? Cine răspunde la toate aceste întrebări?”, a transmis asociația.

Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări din România a transmis că se fac verificări în acest caz, însă „simpla asemănare vizuală cu un permis de conducere românesc nu este suficientă pentru a confirma autenticitatea acestuia”.

„În acest moment, autenticitatea documentelor și circumstanțele în care acestea au ajuns în locația respectivă nu sunt confirmate oficial”, au mai spus reprezentanții direcției.

Aceştia precizează că sunt în legătură cu autorităţile competente din Republica Moldova, în vederea clarificării tuturor aspectelor.

„În funcţie de rezultatele verificărilor şi de informaţiile transmise prin canalele de cooperare instituţională, vor fi dispuse măsurile legale care se impun. Până la finalizarea verificărilor, nu ne putem pronunţa cu privire la autenticitatea documentelor, provenienţa acestora sau împrejurările în care au fost identificate”, au mai transmis oficialii Direcţiei Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări, într-un mesaj pe Facebook.