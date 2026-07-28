Sute de avioane Boeing 737 MAX trebuie inspectate: „Scaunele pot răni pasagerii”

Scaunele de pe sute de avioane Boeing 737 MAX înregistrate în SUA au fost montate incorent și trebuie inspectate, a anunțat luni Administrația Federală a Aviației din Statele Unite (FAA), citată de Reuters.

Potrivit FAA, „anumite ansambluri de scaune pentru pasageri nu au fost instalate corect pe șinele de fixare”.

Dacă nu sunt remediate, scaunele ar putea răni pasagerii și membrii echipajului în timpul unei aterizări de urgență sau ar putea bloca culoarul și încetini evacuarea, a precizat FAA.

Directiva propusă de FAA vizează 453 de avioane Boeing 737 MAX înregistrate în SUA. Pe fiecare avion 737 MAX ar putea exista până la 69 de ansambluri de scaune care trebuie verificate, iar remedierea fiecărui ansamblu ar necesita, conform estimărilor FAA, o oră de lucru.

FAA are competență doar asupra companiilor aeriene americane, însă autoritățile de reglementare străine respectă, de obicei, directivele FAA, dacă acestea sunt aplicabile.

Aproape 2.300 de avioane 737 MAX sunt în serviciu în întreaga lume, dintre care 823 în SUA, potrivit firmei de consultanță și informații în domeniul aviației IBA.

Directiva propusă de FAA vine într-un moment în care Boeing depune eforturi pentru a-și îmbunătăți calitatea producției și a-și crește volumul de producție sub conducerea CEO-ului Kelly Ortberg. Problemele legate de calitatea producției au ieșit la iveală la începutul anului 2024, când un panou de etanșare al ușii s-a desprins în timpul zborului de la un avion 737 MAX al companiei Alaska Air, aproape nou.