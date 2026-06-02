Furie într-una dintre cele mai aglomerate clădiri de stat din România: „Până nu leșină cineva pe scări și e nevoie să vină SMURD-ul, ăștia nu fac nimic”

Una dintre clădirile cu cei mai mulți angajați din sectorul public din România, Palatul CFR din București, e un clocot de nervi. De două săpotămâni, niciunul dintre cele 12 lifturi ale clădirii cu 9 etaje nu funcționează, pe termen nelimitat. Numai Ministerul Transporturilor are aici aproape 500 de oameni.

HotNews a fost la fața locului: toate cele 12 lifturi sunt oprite, la cele 4 porți de intrare.

Reacția lui Vlad Săcăreanu, directorul companiei Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR, care administrează clădirea.

Sute de angajați de la Ministerul Transporturilor și din alte companii de stat și private care au sediul în clădirea de 9 etaje a Palatului CFR sunt nevoiți să urce pe scări la două săptămâni după ce toate lifturile au fost oprite, în urma incidentului în care un lift cu șapte persoane s-a prăbușit în gol.

„N-au pus în funcțiune nici măcar un lift să meargă oamenii care au probleme. Până nu leșină cineva pe scări și e nevoie să vină SMURD-ul, ăștia nu fac nimic”, a spus, pentru HotNews, un angajat.

Lifturi oprite la Palatul CFR / Foto: HotNews

Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR, compania care administrează clădirea unde are sediu Ministerul Transporturilor, a anunțat în data de 21 mai, că a oprit toate lifturile din incinta clădirii, pentru a fi supuse unor verificări amănunțite, după incidentul în care un lift în care se aflau șapte persoane s-a prăbușit câteva etaje.



La două săptămâni de atunci, lifturile sunt în continuare nefuncționale. HotNews a fost la fața locului și a discutat cu mai mulți angajați atât de la Ministerul Transporturilor, cât și de la alte companii de stat.

„Avem persoane cu handicap”

„Toate lifturile sunt blocate. Sunt 4 porți de intrare și la fiecare sunt câte 3 lifturi și toate sunt oprite. Nu știm când vor fi din nou funcționale și mulți au probleme să urce scările”, ne-a declarat, sub protecția anonimatului, un angajat de la CFR Marfă.

În Palatul CFR lucrează aproape 500 de persoane doar de la Ministerul Transporturilor, dar numărul angajaților ar putea depăși o mie, deoarece în clădire mai sunt și alte companii de stat și private.

„Sunt circa 500 de angajați de la Ministerul Transporturilor în clădire. Dar în afară de noi mai sunt ARR, ISCTE, CFR Marfă, CFR Infrastructură, CFR Călători, Metrorex și alte firme, inclusiv private. Nu știm când vor funcționa lifturile, asta așteptăm și noi pentru că avem persoane cu handicap”, a declarat o angajată din Ministerul Transporturilor.

În afară de angajații de la Ministerul Transporturilor, în Palatul CFR mai sunt angajați de la alte companii de stat precum: Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), GEI Palat CFR, CFR Infrastructură, CFR Călători, CFR Marfă, Carpatica Feroviar, CNAIR, ARR, Metrorex sau Telecomunicații CFR, au precizat pentru HotNews surse din Ministerul Transporturilor.

„N-au pus în funcțiune nici măcar un singur lift”

Nimeni nu știe cât va dura situația, dintre persoanele cu care HotNews a discutat.

„Doar din ce am auzit pe surse ar dura undeva la 3 luni. N-aș ști să vă spun dacă este realitatea, cert este că nu este tocmai ok, pentru că sunt și oameni care efectiv au probleme, cărora le este foarte greu să ajungă, au deficiențe în urcat, au un defect la picior și este foarte greu. Dar nu se mișcă nimic. N-au pus în funcție nici măcar un singur lift, să vină ISCIR-ul să facă ceva pe unul singur, și să meargă oamenii care au probleme, oamenii care săracii au 150 de kilograme, e greu. Chiar mă uitam dimineața zi, până nu leșină cineva pe scări și e nevoie să vină SMURD-ul, ăștia nu fac nimic”, ne-a declarat un alt angajat.

Vlad Săcăreanu, director GEI Palat CFR: „Da, toate lifturile sunt oprite”

HotNews a contactat marți mai mulți reprezentanți atât de la Ministerul Transporturilor, cât și de la GEI Palat CFR, compania de stat care administrează clădirea, pentru a afla când se va rezolva situația lifturilor, dar în ambele situații ni s-a recomandat să trimitem o solicitare pe email.

„Da, toate lifturile sunt oprite”, ne-a precizat marți la telefon Vlad Săcăreanu, directorul general al GEI Palat CFR.

Când am încercat să aflăm detalii despre câți oameni lucrează în clădire și când se va rezolva situația, acesta ne-a recomandat însă să facem o solicitare pe email.

„Dați-ne un mail și vă trimit un răspuns că nu pot să vorbesc acum. Sunt cu cineva acum și nu pot să vă spun. Vă sun eu când… da?”, a spus Vlad Săcăreanu, care nu a mai revenit însă cu telefonul promis.