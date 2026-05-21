Lift prăbușit la Ministerul Transporturilor: Cablurile fuseseră schimbate ieri. „Vor trebui să dea explicații cum au fost efectuate lucrările” / Toate lifturile din Palatul CFR, oprite acum

Grup Exploatare Si Intretinere Palat C.F.R., care administrează clădirea unde are sediu Ministerul Transporturilor, anunță că au fost făcute lucrări de revizie la liftul care a căzut în gol, cu o zi înainte de accident. Au fost înlocuite integral cablurile de tracțiune.

„Instalația de ridicat deținea toate verificările tehnice la zi, inclusiv autorizația de funcționare din partea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, fiind considerată sigură pentru exploatare conform normelor în vigoare”, a transmis instituția într-un comunicat de presă.

Grup Exploatare și Intreținere Palat C.F.R. a mai precizat că după „incidentul regretabil” de la Palatul CFR au fost luate măsuri de urgență.

Astfel, au fost oprite toate lifturile din incinta clădirii, pentru a fi supuse unor verificări amănunțite, a indicat instituția.

„Trebuie să dea explicații cum au fost efectuate lucrările de ieri”

De asemenea, directorul general a convocat de urgență, la sediul instituției, conducerea și specialiștii firmei care asigură mentenanța lifturilor. „Aceștia vor trebui să dea explicații detaliate cu privire la modul în care au fost efectuate lucrările de ieri și să participe la expertiza tehnică”, au precizat reprezentanții instituției.

„Deși echipamentul avea toate avizele ISCIR legale și cablurile abia fuseseră schimbate, un astfel de incident este inacceptabil. Vom merge până la capăt cu ancheta. Dacă se va constata o eroare umană sau de execuție din partea firmei de mentenanță, vom aplica cele mai drastice măsuri legale și contractuale”, a declarat administratorul clădirii în care funcționează Ministerul Transporturilor, Vlad Secareanu.

Șapte persoane se aflau în liftul care s-a prăbușit, joi dimineață, la Palatul CFR din Capitală. Cinci persoane au reclamat dureri și fracturi la picioare. Victimele au fost transportate la spital pentru investigații medicale.

Liftul „a căzut câteva etaje”

Persoanele care se aflau în lift sunt angajate în incinta clădirii, a transmis Ministerul Transporturilor.



Instituția, condusă interimar de la Radu Miruță, a precizat că s-a făcut o comisie internă de anchetă pentru a verifica în ce împrejurări s-a produs „incidentul tehnic”.

Conform sursei citate, „liftul a căzut în gol câteva etaje”.