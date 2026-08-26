Sute de persoane, date dispărute după inundații la granița Nepal-Tibet. Printre ei, aproape 300 de turiști străini

Inundațiile fulgerătoare s-au produs după ce un cutremur a lovit zonă la ora locală 8.37 (5.37 în România). Cutremul a dus la o avalanșă care a rezultat în inundații, a declarat ministrul nepalez de externe, Shishir Khanal, în fața parlamentului, citând informații preliminare, potrivit BBC.

Poliția nepaleză a declarat pentru BBC că 17 cadavre au fost descoperite în diferite districte în urma inundațiilor de miercuri dimineață de pe râul Bhote Koshi, de-a lungul frontierei dintre Nepal și Tibet.

Într-o informare publicată pe X, Consiliul de Turism din Nepal a precizat că a identificat un număr total de 384 de turiști dispăruți, dintre care 291 de cetățeni străini și 93 de cetățeni nepalezi.

Today, a flash flood has swept through markets, settlements, and hydropower projects along the Bhotekoshi River in Timure and Syabrubesi, Gosainkunda Rural Municipality, Rasuwa District, Bagmati Province, Nepal. pic.twitter.com/DWVsGQpRzV — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026

Între cei aproape 300 de cetățeni străini se numără: 12 cetățeni britanici, 142 indieni, 17 malaezieni, 4 sud-africani, 3 americani, un australian, un olandez și 111 naționalități care urmează să fie confirmate.

Presa de stat chineză a relatat, de asemenea, despre „victime majore” în urma unei alunecări de teren la un centru comercial de pe partea tibetană a frontierei comune.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a îndemnat la eforturi „depline” de căutare a persoanelor dispărute, precum și la o monitorizare mai puternică și la sisteme de avertizare timpurie pentru a preveni dezastrele secundare.

Momentul când lovesc inundațille fulgetăroare

Videoclipuri verificate de BBC din Nepal au arătat cum un pod este luat de valuri și clădiri cu mai multe etaje s-au prăbușit de forța apelor inundațiilor, precum și urmările unui oraș cu numeroase clădiri distruse.

Nu este clar până acum câte au fost distruse, dar multe clădiri din apropierea malului râului au dispărut, s-au prăbușit parțial sau sunt acoperite de sedimente din cauza forței inundațiilor.

De asemenea, au existat pagube uriașe la infrastructura rutieră, de poduri, de comunicații și hidroenergetică.