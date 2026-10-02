Sute de școli închise în Franța, tensiuni și acuzații ale guvernului către stânga radicală, după violențele de la protestele elevilor. Ce urmează

Manifestațiile elevilor, care au început săptămâna trecută la Paris, s-au extins în toată țara și au primit între timp susținerea studenților. Guvernul a spus că vrea să răspundă doleanțelor, dar a criticat violențele și a acuzat în mod special un partid, pe fondul unei atmosfere tensionate și politizate, înainte de alegerile prezidențiale.

Aproximativ 400 de școli din Franța sunt închise vineri, iar numeroase școli organizează cursuri de la distanță, după ce protestele elevilor, care au început din cauza nemulțumirilor legate de problemele din Educație, au degenerat în violențe în unele locuri.

În acest timp, ministrul Educației urmează să se întâlnească cu sindicatele și asociațiile elevilor de liceu pentru a discuta despre revendicări, care vizează, printre altele, clasele supraaglomerate, volumul mare de muncă, condițiile precare din școli și lipsa profesorilor.

Violențe la protestele de joi

Mișcarea pornită de elevi, la care s-au alăturat și studenții, s-a intensificat joi în numeroase orașe din Franța.

În total, au fost înregistrate 900 de acțiuni în fața liceelor, toate departamentele fiind acum afectate, iar forțele de ordine au efectuat aproape 2.000 de rețineri, potrivit autorităților.

Peste 300 de polițiști și jandarmi au fost răniți, ministrul Laurent Nuñez condamnând „o violență dezlănțuită”.

Nantes: un incendie au sein du lycée Nelson Mandela pic.twitter.com/Scy9zwVsrS — BFM (@BFMTV) October 1, 2026

Pe parcursul zilei tensionate, elevii protestatari au provocat incendii în cel puțin două licee, în timp ce, într-un al treilea liceu din orașul Marsilia, din sudul țării, profesorii au fost stropiți din greșeală cu benzină, au declarat oficialii.

Cel puțin o mașină a fost incendiată în Strasbourg, în estul țării, iar forțele de ordine s-au ciocnit cu tinerii în Toulouse, în sud-vest.

Guvernul acuză stânga radicală

Premierul a condamnat „violențele urbane” și a atribuit responsabilitatea acestora partidului La France insoumise – Franța Nesupusă, gruparea stângii radicale condusă de Jean-Luc Melenchon.

Potrivit unor surse apropiate prim-ministrului Sébastien Lecornu, citate de Reuters, serviciile de informații au spus joi, în cadrul unei ședințe de criză, că mișcarea de protest a fost inițiată de politicieni de extremă stânga.

Coordonatorul LFI, Manuel Bompard, a reproșat premierului că „cade în conspiraționism”.

Cu șapte luni înainte de alegerile prezidențiale, într-un climat social și politic tensionat, această mobilizare are o importanță deosebită. Melenchon este deocamdată, potrivit sondajelor, principalul rival al lui Marine Le Pen în lupta pentru președinție.

Politicieni din LFI chiar s-au alăturat demonstrațiilor, în vreme ce oficiali și politicieni din afara taberei lor au condamnat partidul pentru retorica care, potrivit acestora, ațâță furia studenților.

Primarul din Seine-Saint-Denis, o suburbie din nordul Parisului, afiliat partidului LFI, Bally Bagayoko, care i-a lăudat pe protestatari, a fost criticat pentru că a sugerat că, în anumite cazuri, „violența poate fi legitimă” atunci când un adolescent se confruntă cu forțele de ordine.

Bagayoko a afirmat că declarațiile sale au fost scoase din context.

Melenchon a susținut puternic protestele, apoi a devenit un pic mai nuanțat în declarații, spunând că LFi a pledat pentru metode non-violente de protest.

„Am câștigat, liceul nostru este închis”

Toți prefecții au emis joi seara decrete de interzicere a manifestațiilor pentru vineri, în apropierea liceelor închise.

Prefectul de poliție al Parisului, Patrice Faure, a interzis adunările în apropierea a 13 licee pariziene închise vineri, ale căror nume au fost enumerate în ordin. În toate departamentele s-a dat aceeași instrucțiune, a precizat Ministerul de Interne.

La Rennes, vineri dimineață, tensiunea era deja palpabilă, potrivit AFP, în fața liceului public Jean Macé fiind prezenți elevi, unii cu cagule și îmbrăcați în negru, nu departe de numeroși polițiști.

„Am câștigat, liceul nostru este închis în această dimineață”, a spus pentru agenția franceză de presă Lola, o elevă de 16 ani, care a deplâns actele de violență.

„Asta ne înfurie și mai mult, poliția nu are dreptul să ne lovească, să arunce cu gaze lacrimogene”, a spus ea.

Guvernul anunță primele concesii

Ministrul Educației, Edouard Geffray, a acuzat și el că „mișcarea liceenilor este luată ostatică de grupuri extrem de violente”.

„În primul rând, trebuie să ne protejăm elevii”, a declarat el. „Le spun și părinților: nu vă lăsați copiii să plece într-un astfel de context”, a adăugat oficialul.

Édouard Geffray a anunțat, de asemenea, că 65 de angajați ai Ministerului Educației și 170 de elevi au fost răniți de la începutul mișcării. „Există în mod clar o campanie de atac și de distrugere a serviciului public de învățământ”, a spus el.

În acest context exploziv, guvernul a renunțat totuși la perceperea taxelor de înscriere la BTS (Brevet de technicien supérieur – o diplomă franceză de învățământ superior profesional) sau la clasele pregătitoare, măsură prevăzută în proiectul de buget pentru 2027 prezentat chiar joi și criticată vehement de stânga și de mai multe sindicate.

Pentru a relua dialogul, Édouard Geffray urmează să se întâlnească vineri cu sindicatele din învățământ și asociațiile de liceeni, printre care Uniunea Sindicală a Liceenilor, vârful de lance al mobilizării, și cu asociațiile părinților, precum și cu reprezentanții aleși ai Consiliului Național al Vieții Liceale.

„Obiectivul”, a precizat el pe X, este „de a transforma aceste discuții în progrese concrete în beneficiul elevilor, al personalului și al școlii”.

În acest timp, organizațiile elevilor au făcut apel la continuarea mișcării, înaintea unei mari manifestații marți.