Sute de turiști din Europa și SUA, blocați pe o insulă exotică, cu natură unică, după ce au fost suspendate toate zborurile
Cel puțin 400 de turiști străini sunt blocați pe insula Socotra, situată între Golful Aden și Marea Arabiei, după ce autoritățile din Yemen au închis spațiul aerian în urma declarării stării de urgență la nivel național, relatează CNN și site-ul israelian Ynetnews.
Turiștii britanici, francezi, americani, chinezi și polonezi, dar și ruși au sosit pe insula din Oceanul Indian pentru a sărbători Anul Nou și au rămas blocați după ce toate zborurile au fost anulate brusc, a declarat pentru AFP un diplomat occidental.
De atunci, turiștii au apelat la ambasadele lor pentru asistență, în timp ce misiunile diplomatice fac presiuni asupra Arabiei Saudite și Yemenului pentru a ajuta la organizarea evacuărilor.
CNN relatează că sunt până la câteva „sute” de persoane sunt blocate pe insula, pe fondul reluării luptelor din sud, iar Ynetnews confirmă informația.
„Sunt foarte mulți turiști”, a spus un cetățean american aflat pe Socotra pentru CNN. „Sunt occidentali de toate felurile aici. Sunt sute de oameni”, a adăugat el.
Un alt turist blocat pe insulă, un cetățean olandezo-polonez, a vorbit cu CNN și a afirmat că se află împreună cu familia sa pe insulă de 11 zile. „Au venit multe avioane, dar nu mai pleacă niciunul. Sunt foarte mulți oameni pe această insulă în momentul de față”, a spus el.
Turistul mai spune că ambasadele „din păcate nu pot face nimic, pentru că nu au birouri în Yemen” și că au fost sfătuiți să plece de pe insulă cu nave comerciale către Oman, de unde să zboare spre Europa sau SUA.
Yemenul a declarat stare de urgență la nivel național pe 30 decembrie 2025, în urma unor atacuri aeriene lansate de Arabia Saudită asupra unor obiective strategice. Încă de săptămâna trecută, Departamentul de Stat al SUA anunțase că a primit informații privind „închideri, anulări și redirecționări ale zborurilor comerciale către și dinspre insula Socotra”, către aeroporturi din apropiere.
O țară care plonjează în criză
Din anul 2020, insula Socotra se află sub autoritatea Consiliului de Tranziție Sudic (STC), o entitate separatistă sprijinită de Emiratele Arabe Unite (EAU). Conform analizelor citate de CNN, EAU exercită un control de facto asupra insulei prin intermediul unei influențe economice dominante.
Escaladarea actuală a survenit după ce, la începutul lunii decembrie, forțele STC au ocupat teritorii vaste în sudul Yemenului, eliminând prezența trupelor guvernamentale susținute de Riad. Tensiunile regionale au atins un punct critic atunci când Arabia Saudită a bombardat portul Mukalla, suspectând că două nave aparținând EAU ar fi livrat armament greu și vehicule de luptă separatiștilor.
Deși Abu Dhabi a anunțat oficial retragerea contingentelor sale din Yemen, regiunea rămâne un butoi cu pulbere. Situația este alimentată de planul STC de a organiza un referendum pentru independență peste doi ani, demers ce vizează autodeterminarea sudului, inclusiv a insulei Socotra.
