Sute de turiști din Europa și SUA, blocați pe o insulă exotică, cu natură unică, după ce au fost suspendate toate zborurile

Cel puțin 400 de turiști străini sunt blocați pe insula Socotra, situată între Golful Aden și Marea Arabiei, după ce autoritățile din Yemen au închis spațiul aerian în urma declarării stării de urgență la nivel național, relatează CNN și site-ul israelian Ynetnews.

Turiștii britanici, francezi, americani, chinezi și polonezi, dar și ruși au sosit pe insula din Oceanul Indian pentru a sărbători Anul Nou și au rămas blocați după ce toate zborurile au fost anulate brusc, a declarat pentru AFP un diplomat occidental.

De atunci, turiștii au apelat la ambasadele lor pentru asistență, în timp ce misiunile diplomatice fac presiuni asupra Arabiei Saudite și Yemenului pentru a ajuta la organizarea evacuărilor.

CNN relatează că sunt până la câteva „sute” de persoane sunt blocate pe insula, pe fondul reluării luptelor din sud, iar Ynetnews confirmă informația.

Insula Socotra este faimoasă pentru fauna și flora sa. Zona este prezentată adesea drept „țara extraterestră”, în special datorită peisajelor sale, fiind inclusă și în Patrimonul Mondial UNESCO Foto: Dreamstime

„Sunt foarte mulți turiști”, a spus un cetățean american aflat pe Socotra pentru CNN. „Sunt occidentali de toate felurile aici. Sunt sute de oameni”, a adăugat el.

Un alt turist blocat pe insulă, un cetățean olandezo-polonez, a vorbit cu CNN și a afirmat că se află împreună cu familia sa pe insulă de 11 zile. „Au venit multe avioane, dar nu mai pleacă niciunul. Sunt foarte mulți oameni pe această insulă în momentul de față”, a spus el.

Turistul mai spune că ambasadele „din păcate nu pot face nimic, pentru că nu au birouri în Yemen” și că au fost sfătuiți să plece de pe insulă cu nave comerciale către Oman, de unde să zboare spre Europa sau SUA.

Yemenul a declarat stare de urgență la nivel național pe 30 decembrie 2025, în urma unor atacuri aeriene lansate de Arabia Saudită asupra unor obiective strategice. Încă de săptămâna trecută, Departamentul de Stat al SUA anunțase că a primit informații privind „închideri, anulări și redirecționări ale zborurilor comerciale către și dinspre insula Socotra”, către aeroporturi din apropiere.