Sylvester Stallone dezvăluie că era să-l ia la bătaie pe un alt mare actor: „Unul dintre noi trebuia să plece”

Sylvester Stallone a folosit noua sa carte autobiografică pentru a relata pe larg o altercație pe care a avut-o pe platourile de filmare cu Richard Gere în perioada de început a carierei lor, relatează revista People.

Printre multe altele, Stallone povestește în volumul de memorii „The Steps” scos la vânzare la finalul lunii septembrie perioada în care a lucrat cu Gere la filmările pentru comedia dramatică „The Lords of Flatbush” din 1974.

Actorul acum în vârstă de 80 de ani povestește în detaliu cum tensiunile cu Gere, cu trei ani mai tânăr decât el, au început încă în timpul castingului pentru film, la care a participat și Robert De Niro.

„Îmi amintesc că, la început, totul a mers destul de bine între mine și De Niro”, a scris Stallone. „Încercam să ne întrecem unul pe celălalt în vorbe. Îmi plăcea improvizația și procesul de a spune lucruri pe loc”, relatează el.

Cum a început conflictul între Sylvester Stallone și Richard Gere

„Apoi, improvizațiile cu Richard Gere au mers prost, când Gere m-a apucat de tricou și unghiile lui mi s-au înfipt în piele. I-am spus să se dea înapoi, dar a făcut-o din nou la a doua dublă. N-avea de unde să știe, dar Gere începuse să agite cazanul emoțiilor din mine”, relatează vedeta din filmele „Rocky”.

„M-am întors spre [regizorul] Stephen Verona și l-am întrebat: «E în regulă dacă improvizez aici și reacționez așa cum aș reacționa de fapt dacă cineva mi-ar face asta în viața reală?»”, a continuat el relatarea.

Apoi dezvăluie cum a continuat conversația cu regizorul filmului. „«Ce ai face?» «Ce aș face? I-aș scoate dinții». «Te rog, nu»”.

Stallone povestește că, mai târziu, el și Gere erau într-o pauză de prânz când l-a rugat să nu facă mizerie, iar acesta a vărsat grăsime de pui pe el.

„Un șuvoi de grăsime de pui s-a scurs de pe folia de aluminiu pe piciorul meu”, își amintește Stallone în carte.

Sylvester Stallone alături de ceilalți actori care au jucat în cele din urmă în filmul din 1974, FOTO: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

„Unul dintre noi trebuia să plece”, spune actorul din „Rocky”

„L-am lovit cu cotul în piept, am ieșit din mașină, m-am dus în partea lui și l-am tras afară de pe bancheta din spate. «Hei, omule, nu vreau să ajungem la chestii fizice», a spus Gere cu o voce subțire. «Prea târziu…» Stephen Verona s-a pus în fața lui Gere. Era clar pentru toată lumea că lucrurile astea nu funcționau. Unul dintre noi trebuia să plece”, relatează Stallone în volumul său de memorii.

În cele din urmă, cel care a plecat a fost Gere, iar De Niro a părăsit și el filmul. Cei doi au fost înlocuiți de actorii Perry King și Henry Winkler.

Schimbarea distribuției a dus la o prietenie de-o viață între Stallone și Winkler, despre care Stallone spune că l-a sprijinit într-o perioadă în care încă încerca să-și găsească locul la Hollywood.

Sylvester Stallone va reveni luna aceasta pe micile ecrane în sezonul 4 al „Tulsa King”, serialul apreciat în care a jucat în ultimii ani. Sezonul 4 al serialului difuzat în România pe platforma de streaming SkyShowtime va avea premiera în data de 22 octombrie.

Paramount+, pentru care serialul este produs în SUA, a anunțat luni că a comandat și un al cincilea sezon pentru „Tulsa King”.