Systematic la 40 de ani: „Stabilitatea nu se măsoară în numărul de angajați, ci în deciziile strategice luate pe termen lung”

Compania daneză Systematic a marcat anul trecut 40 de ani de activitate la nivel global, într-un moment de performanță financiară fără precedent. Potrivit raportului anual publicat de companie, Systematic a înregistrat o creștere de aproape 38% a cifrei de afaceri la nivel de grup, până la aproximativ 300 de milioane de euro, iar profitul operațional (EBIT) a depășit 107 milioane de euro, mai mult decât dublu față de anul precedent. Evoluția este susținută de cererea tot mai mare pentru soluții software destinate apărării și infrastructurii critice, precum și de integrarea atent calibrată a inteligenței artificiale în produse deja validate.

Anul aniversar are o semnificație importantă și pentru România, unde Systematic a împlinit 10 ani de prezență locală. În acest interval, centrul de dezvoltare din București s-a consolidat ca un hub matur de inginerie software, implicat direct în dezvoltarea unor produse internaționale. Am discutat cu domnul Lucian Maican, Director General Systematic România, aflat de 8 ani în companie, despre semnificația acestor repere, despre legătura dintre rezultatele globale și strategia locală și despre motivele pentru care România continuă să joace un rol important într-o companie construită pe stabilitate și continuitate.

Systematic ajunge la 40 de ani într-un moment de creștere accelerată. Cum interpretați aceste rezultate financiare record?

Rezultatele confirmă consecvența unei strategii urmărite în timp. Systematic a investit constant în dezvoltarea de produse proprii pentru domenii în care stabilitatea, securitatea și continuitatea sunt esențiale. Rezultatele financiare recente reflectă această abordare, precum și capacitatea companiei de a răspunde unor nevoi structurale, amplificate de contextul geopolitic actual.

Creșterea profitului din ultimul an este strâns legată de relevanța soluțiilor noastre în domenii precum apărarea și infrastructura critică, dar și de modul în care inteligența artificială este integrată pentru a sprijini procese existente și decizii operaționale.

Raportul financiar arată o dublare a profitului operațional față de anul anterior. Ce a stat, concret, în spatele acestei evoluții?

Un factor important a fost creșterea cererii pentru soluții care susțin interoperabilitatea, coordonarea și luarea deciziilor în timp real. Software-ul critic devine cu adevărat vizibil abia atunci când lipsa lui creează vulnerabilități. Produsele Systematic sunt utilizate în medii în care informația trebuie să fie sigură, corectă și disponibilă imediat, iar aceste cerințe au devenit tot mai prezente în ultimii ani.

Un alt element a fost extinderea controlată a portofoliului, prin adaptarea tehnologiilor dezvoltate inițial pentru zona militară către alte domenii cu cerințe similare de securitate și reziliență.

Ați marcat și 10 ani de activitate în România. Cum a evoluat centrul din București în acest timp?

Centrul din București a evoluat constant și organic. A fost gândit ca un hub matur de dezvoltare software, cu echipe implicate în proiecte complexe în domenii diverse precum sănătatea, apărarea și infrastructura critică. Toate acestea presupun cerințe ridicate de securitate, scalabilitate și integrare.

Contribuția locală vizează dezvoltarea efectivă a produselor, inclusiv în zonele noi de infrastructură critică. Acest lucru reflectă nivelul de competență acumulat în timp și încrederea construită între echipele din România și organizația globală.

În 2025 ați lansat Rezilient, un produs dezvoltat în cadrul noii unități National Security & Infrastructure. Ce spune această lansare despre tipul de soluții pe care Systematic le construiește și despre rolul inginerilor implicați în dezvoltarea lor?

Rezilient este reprezentativ pentru tipul de produse pe care Systematic le dezvoltă: soluții cu impact direct asupra modului în care funcționează societatea. Platforma ajută la protejarea infrastructurii critice – porturi, aeroporturi, rețele de energie, comunicații sau centre de date – și oferă atât companiilor private, cât și autorităților o imagine comună asupra situației, alături de alerte privind potențiale amenințări.

Din punct de vedere tehnologic, Rezilient se bazează pe aceeași arhitectură ca SitaWare, soluția utilizată de NATO. Pentru inginerii care lucrează la astfel de produse, inclusiv pentru echipele din România, acest lucru înseamnă expunere la sisteme complexe, cu cerințe ridicate de securitate, scalabilitate și responsabilitate.

Este genul de software care nu este dezvoltat pentru a fi înlocuit peste un an, ci pentru a funcționa pe termen lung și pentru a susține decizii critice. Iar faptul că o parte din această muncă este realizată de ingineri români spune multe despre nivelul de competență și încredere construit în timp în cadrul Systematic.

De ce România continuă să fie un pool de talente relevant pentru Systematic?

Inginerii software din România au o capacitate solidă de a lucra cu sisteme complexe și de a aborda probleme pe termen lung. Proiectele Systematic presupun înțelegerea unor ecosisteme interconectate, unde fiecare decizie tehnică are implicații semnificative.

Maturitatea profesională se construiește prin expunere constantă la proiecte dificile și responsabilitate reală. Această combinație face ca România să fie un mediu potrivit pentru dezvoltarea de soluțiilor critice.

Continuați să recrutați ingineri software. Ce nevoi aveți în prezent și ce caută Systematic la un candidat?

Recrutarea este strâns legată de evoluția proiectelor. Avem în derulare proiecte ce presupun competențe avansate și stabilitate în echipe. Căutăm ingineri software full-stack interesați de proiecte pe termen lung, care apreciază contextul unor produse cu impact real și un mediu de lucru predictibil. Pentru mulți specialiști, aceste elemente devin criterii tot mai importante în alegerea unui angajator.

Dumneavoastră sunteți în Systematic de 8 ani. Ce spune acest lucru despre companie?

Pentru mine, este o dovadă de consecvență cu plan de termen lung din partea companiei si din partea mea. În cei 10 ani de activitate locală, echipele au crescut constant, iar rolul echipelor tehnice din biroul din București s-a consolidat și maturizat. Odată cu această evoluție, a crescut și complexitatea, precum și diversitatea rolurilor, incluzând poziții precum project managers și arhitecți, ceea ce confirmă importanța strategică tot mai mare a acestui hub. În acești ani am văzut compania crescând fără să își schimbe valorile de bază. Este genul de organizație în care poți construi pe termen lung, fără presiunea schimbărilor bruște sau a deciziilor luate exclusiv pe termen scurt.

Această stabilitate se transmite și către echipe și, în final, către clienți.

Cum vedeți următorii ani pentru Systematic, la nivel global și în România?

Următorii ani sunt despre consolidare. Vom continua să investim în produse proprii, în competențe avansate și în oameni. Contextul internațional va rămâne probabil volatil, dar tocmai de aceea cred că abordarea noastră, orientată spre stabilitate și decizii responsabile, va rămâne relevantă.

România va continua să joace un rol important în această strategie, ca hub de inginerie software matur și de încredere. Dincolo de livrarea de soluții, ne propunem să contribuim activ pe piața locală prin expertiza acumulată în domeniile noastre de bază. Vrem să împărtășim cunoștințe și bune practici și să aducem către industriile care au nevoie de ele soluții inovatoare și mature, deja validate în piețe dezvoltate. Consider această dimensiune drept o contribuție reală la dezvoltarea ecosistemului local și, mai larg, la societate.

