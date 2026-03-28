Tabloul „Gas”, de Edward Hopper, ilustrează perfect criza petrolului

Lucrarea „Gas” a lui Edward Hopper pictată în 1940 este una dintre emblematicele imagini ale Americii motorizate din secolul al XX-lea. Această scenă cu o benzinărie pustie la amurg – expusă în prezent la Muzeul de Artă Modernă din New York – anticipează în mod straniu problemele și temerile legate de petrol care aveau să marcheze deceniile următoare.

Un simbol al epocii automobilului

„Gas” (adesea tradus în franceză prin „Essence”) este o pictură în ulei pe pânză cu dimensiunile de 66,7 × 102,2 cm. Edward Hopper (1882-1967) redă o benzinărie situată pe un drum de țară, la marginea unei păduri întunecate, cu un singur angajat ocupat să regleze sau să închidă una dintre pompele roșii.

Artistul construiește scena pornind de la mai multe benzinării pe care le-a observat în timpul călătoriilor sale, recompunându-le într-un singur loc, aproape ireal. Clădirea albă, logo-ul Mobil Pegasus și șirul de pompe sunt scăldate într-o lumină artificială puternică, care contrastează puternic cu lumina zilei ce se estompează și cu umbra profundă a pădurii.

