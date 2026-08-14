Tablourile de Cézanne, Renoir și Matisse furate de la un muzeu din Italia au fost recuperate de carabinieri

Poliția italiană a recuperat trei tablouri ale maeștrilor francezi Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir și Henri Matisse, furate de la un muzeu din apropierea orașului Parma, au anunțat vineri autoritățile, citate de Reuters.

Carabinierii din cadrul unității italiene pentru protejarea patrimoniului cultural au recuperat operele în urma unei anchete pe care poliția a descris-o drept complexă. Mai multe informații urmează să fie făcute publice pe parcursul zilei.

Tablourile au fost furate de la muzeul Fundației Magnani Rocca din Mamiano di Traversetolo, în apropiere de Parma, în noaptea de 22 spre 23 martie. Experții în artă au estimat că valoarea lor depășește 9 milioane de euro.

Operele recuperate sunt „Natură moartă cu cireșe” de Cézanne, „Peștii” de Renoir și „Odaliscă pe terasă” de Matisse.

Poliția a dat publicității vineri o înregistrare video a furtului, în care apar doi hoți mascați care intră pe o fereastră, smulg de pe perete cele trei tablouri și ies imediat din clădire, într-o operațiune care a durat mai puțin de trei minute.

Fundația Magnani Rocca adăpostește o colecție privată alcătuită de regretatul critic muzical Luigi Magnani, care include opere ale unor artiști precum Tiziano, Francisco Goya, Giovanni Battista Tiepolo, Claude Monet, Peter Paul Rubens și Giorgio Morandi.