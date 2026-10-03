Tăcerea înfiorătoare a oamenilor buni

Grupul TV condus de Antena 1, care are o cotă de piață de aproape 25% în România, a comunicat o obscenitate, la întâlnirea sa anuală și națională de business. Martorii agresiunii la adresa unui competitor au fost sute de oameni de business. Iar mediul profesional, publicitar și economic tace.

Când Antena 1 a proiectat, pe ecranele uriașe ale petrecerii sale de joi seară, „ProTV să ne belească *** (organ sexual masculin pus la plural)”, postul TV a prezentat, dintr-o scăpare, un veritabil program de guvernare.

Programul se definește chiar așa: „Ceilalți să ne facă ce se spune în mesaj”. Nu contează cine sunt ceilalți. Contează că vulgaritatea violentă a ajuns standardul de aur și că aproape nimeni nu se mai complică să reacționeze.

Și nici măcar nu e o metaforă. În industria TV, întâlnirile anuale precum cea la care s-a proiectat mesajul vulgar au acest format tradițional: ele prezintă viitoarea grilă de programe și viitorul de business în concepția unei televiziuni.

Bine am venit în epoca forței pure!

Ne jucăm cu chibriturile în camera plină cu benzină

Antena a explicat că a fost „o glumă nereușită” a unui angajat de la tehnic. Explicația e mai dezolantă decât gestul în sine. Și nu poate fi adevărată. Pentru că transmisia în fața sutelor de oameni prezenți a fost realizată cu o regie, nu cu o cameră. În regie e o echipă. Un om de capul lui nu avea accesul tehnic de a emite pe ecrane insulta.

Așa cum a scris jurnalistul Dan Udrea de la GOLAZO.ro, evident că Antena 1 n-a premeditat momentul. Nimeni nu vrea să apară drept mitocan. Dar mesajul e concordant cu ceva ce se gândește la astfel de întâlniri și, mai ales, cu aerul de vulgaritate național. Iar televiziunile au, aici, contribuția lor toxică. Inclusiv Pro TV.

Pericolul însă e mult mai mare decât mitocănia unui sigur trust TV. Suntem, vorba lui Carl Sagan, o societate într-o cameră plină cu benzină și ne jucăm cu chibriturile.

Tăcerea IAA și a mediului economic

Niciodată un jurnalist nu trădează discuțiile confidențiale. Nu pot da nume. Dar e jenant pentru martorii oculari de la petrecere, pentru managerii din economie, pentru oamenii din agențiile de publicitate și de la marile companii care au fost oripilați și, totuși, nu iau o poziție.

Există asociații unde Antena este membru, cum ar fi IAA. IAA grupează lideri ai unor companii performante din aproape toate industriile care compun economia României. În IAA sunt și televiziunile. Iar în fața unui asemenea moment de derapaj de civilizație, nu reacționezi ca asociație?

Dar, în schimb, cum se relatează în presă despre problemele unei companii, imediat firmele sar. Libertatea presei a ajuns să deranjeze mai mult business-ul decât destrămarea țesăturii de civilitate care ne ține împreună.

Ce calcul eronat își face mediul economic! Cum să fie bune pentru afaceri piețe unde nu există informații libere, dar există violențe de limbaj, în comunicările publice?

Pro TV tace și el

Din același tablou apatic face parte și non reacția Pro TV. Una e să nu cobori limbajul la nivelul insultei și alta e să absentezi dintr-o discuție care nu ține de tine, ci de respect.

Unde este postul numărul 1 din România? Unde este instituția care produce emisiunea de investigații „România te iubesc”, care are echipa știrilor, pe Andreea Esca și atâtea și atâtea nume care au făcut istorie în media din România?

Nu e vorba de un război al comunicatelor de PR, emise de Pro TV. Nu ar interesa pe nimeni. Există însă metode de a te ridica în picioare pentru ideea de civilitate.

Când taci în fața vulgarității înseamnă că încurajezi bătăușul din curtea școlii. Un grup de televiziuni care au o cotă de piață de aproape 25% au comunicat o obscenitate, la întâlnirea lor anuală și națională de business, în fața a sute de oameni.

Aceste sute de oameni cărora le-a fost proiectat mesajul gestionează bugetele de media a probabil 70-80% din PIB-ul României. Ei sunt „lumea bună” care preferă să întoarcă privirea.

În întreaga sa carieră, Martin Luther King Jr a fost urmărit de un gând. I-a fost teamă că generația sa va trebui să aibă pe suflet nu doar vorbele și faptele veninoase ale răului, ci mai ales „tăcerea înfiorătoare a oamenilor buni”.

Nu că ar fi Antena dușmanul cuiva sau „răul”. Dar puterea brută care nu ține cont de celălalt și care nu răspunde pentru ce face, aceasta este un rău cu care ne confruntăm.