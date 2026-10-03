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Opinii /

Tăcerea înfiorătoare a oamenilor buni

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Grupul TV condus de Antena 1,  care are o cotă de piață de aproape 25% în România, a comunicat o obscenitate, la întâlnirea sa anuală și națională de business. Martorii agresiunii la adresa unui competitor au fost sute de oameni de business. Iar mediul profesional, publicitar și economic tace. 

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