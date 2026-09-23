Tactica lui Siegfried Mureșan cu cei cu care vrea să construiască un guvern: dacă ei mă atacă jos, eu îi atac și mai jos

„Mai bine și-ar trimite soțul la serviciu”, a spus Siegfried Mureșan către Olguța Vasilescu. Ni se face dor de Klaus Iohannis. Măcar el nu a atacat niciodată „la familii” și s-a străduit să păstreze un limbaj civilizat la nivelul instituțiilor.

În timp ce toți politicienii au dreptate, noi nu avem un guvern. Și, într-un fel, când îl vezi pe Siegfried Mureșan cum răspunde la atacuri, ni se poate face dor de Klaus Iohannis.

În 10 ani de mandat, Iohannis nu a coborât limbajul. Nimeni nu e impecabil, poate i-au scăpat câteva atacuri. Dar niciodată similar cu ce se petrece în aceste zile. E clar că fostul președinte și-a fixat ca standard o adresare civilizată chiar și în epicentrul celor mai aprinse dispute politice.

Distanța onestă față de mandatele sale ne îndeamnă să constatăm că poți spune multe despre Iohannis, dar nu că a coborât limbajul. Inspirat de președinte, acel timp ne arată câteva instituții păstrate la un nivel decent. Nu același lucru e valabil pentru Siegfried Mureșan, deși ar urma să ocupe o poziție extrem de importantă – cea de premier.

Răspunde-i Olguței Vasilescu, nu familiei

Liberalul nici n-a apucat să-și înceapă mandatul și se referă la soții celor cu care polemizează. „Mai bine și-ar trimite soțul la serviciu”, a replicat Mureșan către Olguța Vasilescu.

Ce treabă are Claudiu Manda în ce a spus Olguța Vasilescu? Dacă ai ceva să-i răspunzi, spune-i ei, nu aduce în discuție pe cineva din familie. Cum e, totuși posibil, ca după 12 ani și 3 luni de când e europarlamentar, Mureșan să polemizeze prin familiile celor care-l supără?

Ca să nu mai vorbim de felul în care Mureșan a dorit să facă guvernul: atacând din prima PSD. „Când PSD spune ceva, în cele mai multe cazuri nu este adevărat”, a afirmat Mureșan, chiar înainte de negocierile cu social-democrații pentru susținerea programului de guvernare. Cum să faci ceva împreună cu un partid pe care-l judeci în categorii și definitiv?

Nu guvernezi doar pentru votanții tăi

Cu tactica asta, Mureșan nu doar că nu va coagula pe alții, dar e posibil să-i uimească și pe ai lui. Treaba unui premier e aceea să-și realizeze politicile publice dorite de cei care au votat partidul său, dar respectând pe cei care au votat alte partide – eventual pe unele cooptându-le în guvern. Cooperarea e obligatorie și dacă ai multe voturi. Ceea ce nu e cazul PNL, nu e cazul UDMR, nu e cazul USR.

Sigur că PSD a atacat jos, încă de la început. Grindeanu s-a referit, indirect, la originile germanice al lui Siegfried Mureșan, insinuând că binele României îi e străin liberalului.

Iar Olguța Vasilescu s-a dus direct la nume, când a spus că românii „o să-și scrântească limba” încercând să-i pronunțe numele lui Siegfried Mureșan. Dacă economia ar ține cont de faptul că Ciucă și Ciolacu sunt ușor de pronunțat, nu ar mai fi acum un deficit bugetar atât de mare. Numai după nume n-am mai judecat deciziile politice din România, în rest le auzisem pe toate.

În fața acestui populism, dacă vrea cu adevărat să se distingă, Mureșan are multe căi de a o face. Niciuna dintre ele nu trece prin a te adresa Olguței Vasilescu cu „aceea importantă doamnă din PSD” și a o ironiza: pune-ți soțul la muncă! Fraza următoare a premierului desemnat era să o trimită la cratiță. Măcar pe asta n-a spus-o. Se ducea să se certe cu alți posibili „parteneri”.