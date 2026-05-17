„Taiwanul nu va fi sacrificat”. Președintele Lai îi indică lui Trump legislația americană, după summitul SUA-China

Taiwanul nu va fi sacrificat sau dat la schimb și nici nu va renunța la libertatea sa din cauza presiunilor, a declarat președintele Lai Ching-te, duminică, într-un mesaj în care atrage atenția că vânzările americane de arme către insula autoguvernată democratic reprezintă un angajament de securitate bazat pe lege, potrivit Reuters.

Este primul răspuns direct pe care îl dă președintele taiwanez după summitul de două zile pe care l-au avut în această săptămână președinții Statelor Unite și Chinei, în urma căruia Donald Trump a declarat pentru Fox News că își dorește dezamorsarea tensiunilor dintre Beijing și Taipei, afirmând: „Aș spune așa: nu îmi doresc ca cineva să devină independent. Se presupune că trebuie să călătorim 9.500 de mile pentru a purta un război. Nu caut asta. Vreau ca ei să se calmeze”.

Deși administrația Trump a aprobat în decembrie un pachet de vânzări de arme în valoare de 11 miliarde de dolari, cel mai mare de până acum, un al doilea pachet, în valoare de aproximativ 14 miliarde de dolari, încă așteaptă aprobarea lui chiar dacă a primit undă verde din partea Congresului.

Taiwanezii sunt „foarte îngrijorați” de discuția dintre Trump și Xi Jinping

Potrivit președintelui Lai, oamenii sunt „foarte îngrijorați” de discuția purtată despre Taiwan în timpul summitului dintre Donald Trump și Xi Jinping. Pe de altă parte, el a mulțumit guvernului american pentru atenția continuă pe care o acordă păcii și stabilității din Strâmtoarea Taiwan și pentru sprijinul oferit Taipeiului.

Lai Ching-te a dat asigurări că Taiwanul nu va provoca și nici nu va escalada un eventual conflict.

„Însă nici nu vom renunța la demnitatea și suveranitatea noastră națională, nici la modul nostru de viață liber și democratic, sub presiune”, a subliniat liderul taiwanez, acuzând China că este sursa instabilității regionale.

Asigurarea păcii și stabilității în Strâmtoarea Taiwan a fost întotdeauna un consens puternic și un interes comun al Taiwanului, Statelor Unite și țărilor democratice din toată lumea, a mai scris președintele Lai în mesajul transmis duminică pe Facebook.

„Taiwanul nu va fi absolut deloc sacrificat sau dat la schimb”, a mai declarat acesta.

Cooperarea pe termen lung dintre Taiwan și SUA în domeniul securității și vânzările de arme au la bază Legea Relațiilor cu Taiwanul, a explicat el, referindu-se la un act normativ american din 1979 care prevede vânzarea de arme către insulă.

„Acesta nu este numai un angajament de securitate al SUA față de Taiwan, ci și cea mai importantă forță de descurajare de-a lungul anilor împotriva acțiunilor care subminează pacea și stabilitatea regională”, a mai declarat președintele taiwanez.