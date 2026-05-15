Trump avertizează Taiwanul „să nu se aștepte la un cec în alb din partea SUA, după summitul intens cu Xi”, scrie Fox News

„Aș spune așa: nu îmi doresc ca cineva să devină independent. Se presupune că trebuie să călătorim 9.500 de mile pentru a purta un război. Nu caut asta. Vreau ca ei să se calmeze”. Este afirmația făcută de Trump, într-un interviu acordat FoxNews, despre situația Taiwanului, unul dintre subiectele sensibile al relațiilor dintre SUA și China.

Donald Trump a fost întrebat, vineri, de Fox News, dacă taiwanezii ar trebui să se simtă mai siguri sau mai puțin siguri după discuția dintre el și președintele Chinei.

„Neutru”, a răspuns liderul american, insistând că politica americană față de China și Taiwan „nu s-a schimbat”.

„Nu s-a schimbat nimic. Aș spune așa: nu doresc ca cineva să devină cineva independent. Și, știți, se presupune că trebuie să călătorim 9.500 de mile (echivalentul a 15.200 de km – n.r. ) pentru a purta un război. Nu caut asta. Vreau ca ei să se calmeze. Vreau să se calmeze China”, a adăugat Trump.

Trump a refuzat să spună și dacă va semna pachetul de armament american în valoare de 14 miliarde de dolari pentru Taiwan, autorizat de Congres, însă care are nevoie de aprobarea Casei Albe. A fost un alt subiect spinos aflat pe agenda discuțiilor dintre cei doi lideri.

„Poate că o să o fac. Poate că nu o să fac”, a afirmat liderul SUA. „Nu căutăm să avem războaie. Dacă menținem situația așa cum este, cred că va fi de OK cu acest lucru China. Însă nu căutăm să ajungă cineva să spună, «hai să devenim independenți pentru că Statele Unite ne susțin»”, a explicat șeful Casei Albe.

China și-a exprimat în repetate rânduri opoziția fermă față de aceste vânzări.

Ce i-a transmis Xi Jinping lui Trump despre Taiwan

În timpul întâlnirii de la Beijing, liderul chinez a afirmat că Taiwanul este cea mai importantă problemă cu care se confruntă și că, dacă este gestionată necorespunzător, aceasta ar putea împinge întreaga relație dintre SUA și China într-o situație extrem de periculoasă.

Mai exact, președintele chinez Xi Jinping i-a spus liderului american Donald Trump că negocierile comerciale înregistrează progrese, însă avertizat că dezacordurile privind Taiwanul ar putea duce chiar la un conflict.

Declarațiile lui Xi referitoare la Taiwan, revendicat de Beijing, au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu ușile închise între liderii celor două cele mai mari economii ale lumii, care a durat peste două ore, a declarat Ministerul de Externe al Chinei.

Vorbind cu reporterii la bordul Air Force One la întoarcerea din China, după summitul cu miză mare, Trump a spus că el și Xi „au discutat mult despre Taiwan”, dar a adăugat că nu crede că există un conflict pe această temă. Trump a mai spus că Xi l-a întrebat direct dacă Statele Unite ar apăra Taiwanul în cazul în care China ar ataca insula, dar că a refuzat să răspundă.

China revendică Taiwanul ca teritoriu propriu și se opune de mult timp vânzărilor de arme ale SUA către insulă, pe care Beijingul le consideră o ingerință în afacerile sale interne.

Statele Unite, în ciuda lipsei relațiilor diplomatice oficiale cu Taiwanul, rămân cel mai important susținător internațional al Taiwanului și cel mai mare furnizor de arme.