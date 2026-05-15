Summitul Donald Trump – Xi Jinping a fost despre stabilizarea relației, dar nu a adus o rezolvare a punctelor majore de conflict

Liderul SUA a părăsit vineri Beijingul după un summit de două zile cu omologul său chinez, prima vizită a unui președinte american în China din ultimii aproape zece ani, care a reprezentat un test pentru a vedea dacă relaxarea relațiilor bilaterale poate avansa, scriu Reuters, New York Times și Financial Times.

Președintele Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au pus accentul pe stabilitate, vineri, la încheierea unui summit cu miză mare la Beijing, dar nu au anunțat o reușită majoră a negocierilor pe cele mai spinoase teme: comerțul, Taiwanul, conflictul din Iran sau alte puncte de divergență, notează New York Times.

Aflat vineri lângă Xi în timpul unei întâlniri la Zhongnanhai, sediul Partidului Comunist Chinez, Trump a spus că liderul chinez „a devenit cu adevărat un prieten” și că au păreri similare cu privire la război.

„Am rezolvat o mulțime de probleme diferite pe care alții nu ar fi reușit să le rezolve”, a spus Trump, fără a da detalii.

Xi a spus și el că a ales să-l primească pe Trump la Zhongnanhai pentru a-i întoarce vizita din 2017 la Mar-a-Lago, în Florida.

Însă în comentariile pe care le-a făcut public, liderul chinez a evitat să abordeze probleme specifice care umbresc relația bilaterală, spre deosebire de avertismentul direct privind Taiwanul pe care îl emisese joi.

Xi a mai spus că vizita a fost o etapă „istorică și simbolică”. „Am stabilit o nouă relație bilaterală, bazată pe o stabilitate strategică constructivă”, a subliniat el.

La câteva ore după întâlnirea de la Zhongnanhai, Trump s-a îmbarcat într-un avion spre Statele Unite.

Tensiunile au rămas vizibile

Summitul Trump-Xi, prima vizită a unui președinte american în China din ultimii aproape zece ani, a reprezentat un test pentru a vedea dacă relaxarea relațiilor bilaterale poate avansa.

Evenimentul a inclus multe amabilități și un fastuos banchet de stat organizat joi seara, când Trump l-a invitat pe Xi să viziteze Casa Albă în luna septembrie.

Și Casa Albă a vorbit despre o „întâlnire bună” și a încercat să sublinieze prioritățile lui Trump, afirmând că ambele părți au convenit că Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână deschisă și că „Iranul nu poate avea niciodată arme nucleare”.

Trump a declarat, de asemenea, vineri, că el și domnul Xi au încheiat „acorduri comerciale fantastice”.

Tensiunile din relația bilaterală au fost însă vizibile.

Joi, în spatele ușilor închise, Xi i-a spus lui Trump că problema Taiwanului, insula guvernată autonom pe care China o revendică, ar putea duce la un conflict și la „o situație extrem de periculoasă” dacă ar fi gestionată necorespunzător, potrivit Xinhua, agenția oficială de știri a Chinei.

Xi a făcut, de asemenea, referire la evitarea „capcanei lui Tucidide” – un concept care sugerează că o putere consacrată tinde să se simtă amenințată de una în ascensiune, ceea ce duce la un conflict.

Trump, Xi și războiul din Iran

Pe tema Iranului, Trump a declarat că răbdarea sa se epuizează și că a convenit, în cadrul discuțiilor cu Xi Jinping, că Republicii Islamice nu i se poate permite să dețină arme nucleare și că aceasta trebuie să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

Xi nu a comentat însă public discuțiile pe care le-a avut cu Trump despre Iran.

În schimb, Ministerul de Externe al Chinei a emis o declarație fără menajamente în care a subliniat frustrarea Beijingului în privința războiului.

„Acest conflict, care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată, nu are niciun motiv să continue”, a declarat ministerul.

După discuțiile dintre Trump și Xi de joi, Casa Albă a declarat că liderii au convenit că strâmtoarea ar trebui să fie deschisă și că Xi a exprimat clar opoziția Chinei față de militarizarea căii navigabile și orice efort de a percepe o taxă pentru utilizarea acesteia, așa cum a amenințat Iranul că va face.

Trump a spus că Xi a promis, de asemenea, să nu trimită echipament militar Iranului.

Trump, scrie Reuters, dorește să obțină sprijinul Chinei pentru a pune capăt unui război care a devenit o povară electorală pe măsură ce alegerile din noiembrie se apropie.

Totuși, analiștii se îndoiesc că Xi va fi dispus să exercite presiuni puternice asupra Iranului sau să înceteze sprijinul acordat armatei acestuia, având în vedere rolul său de contrapondere strategică față de SUA.

Relațiile comerciale

Cel puțin un aspect al acordurilor comerciale nu a fost la nivelul așteptărilor.

Acțiunile Boeing au înregistrat o scădere după ce Trump a anunțat într-un interviu acordat Fox News că China va achiziționa 200 de avioane, după speculațiile privind o posibilă „comandă uriașă”, scrie Financial Times.

Cifra totală a fost mult mai mică decât cea menționată în relatările presei, care sugerau că producătorul de avioane era pe punctul de a încheia o tranzacție pentru vânzarea a 500 de aeronave sau mai multe către China.

China nu a făcut niciun comentariu oficial cu privire la această tranzacție. Nici Boeing nu a emis vreun comunicat.

Trump a fost însoțit în această călătorie de o delegație formată din lideri ai mediului de afaceri, printre care se numără șeful Tesla și SpaceX, Elon Musk, directorul executiv al Apple, Tim Cook, și directorul Nvidia, Jensen Huang, precum și Kelly Ortberg de la Boeing.

Xi le-a spus joi reprezentanților delegației că ușa Chinei către mediul de afaceri „se va deschide tot mai larg”, dar nu a prezentat măsuri concrete.

Acordul cu Boeing a fost primul dezvăluit în timpul călătoriei, iar până în prezent nu s-au făcut anunțuri privind modificări ale controlului SUA asupra exporturilor de cipuri către China sau restricțiile chineze privind accesul american la metale rare, priorități pentru ambele părți.

În schimb, în interviul acordat Fox News, Trump a declarat că China a acceptat să-și extindă achizițiile de produse agricole, petrol și gaze din SUA.

Un important lider de afaceri american cu sediul în China, care a discutat sub anonimat cu Financial Times, a declarat că stabilizarea generală a relațiilor comerciale, alături de acordurile de achiziție, ar fi bine primită de comunitatea de afaceri.

Cu toate acestea, el a subliniat că companiile au nevoie de „mai multă claritate” cu privire la calendarul punerii în aplicare a acordurilor, precum și de progrese în ceea ce privește relaxarea de către China a controalelor asupra exporturilor de pământuri rare și a altor reglementări.

„Declinul SUA”

Trump și Xi s-au întâlnit ultima dată în octombrie în Coreea de Sud, unde au convenit să suspende războiul comercial.

Înainte de aceasta, China amenințase că va restricționa drastic exportul de metale rare, în semn de răspuns la taxele vamale mari impuse de SUA importurilor chinezești.

Xi a acceptat în Coreea de Sud să amâne aceste măsuri pentru un an.

Înaintea întâlnirii de la Zhongnanhai de vineri dimineață, Trump a publicat un mesaj pe rețelele sociale în care a abordat o aluzie făcută anterior de Xi Jinping cu privire la declinul Americii.

„Când președintele Xi s-a referit foarte elegant la Statele Unite ca fiind, probabil, o națiune în declin, el se referea la pagubele enorme pe care le-am suferit în cei patru ani ai somnorosului Joe Biden și ai administrației Biden, iar din acest punct de vedere, a avut 100% dreptate”, a scris Trump.

Nu a fost clar imediat dacă Trump s-a referit la o declarație publică a lui Xi sau la ceva ce acesta i-a spus președintelui SUA în privat. Dar este bine cunoscut faptul că Xi consideră că puterea Statelor Unite este în declin, iar cea a Chinei este în creștere.