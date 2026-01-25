VIDEO Tâlhărie de 3.000 de lei în Capitală. Suspectul, filmat în timp ce fugea cu geanta smulsă unei femei, a fost reținut

Un adolescent de 17 ani a fost reținut de polițiștii Capitalei, după ce a jefuit o femeie în Sectorul 4. Camerele de supraveghere l-au surprins pe tânăr fugind cu geanta victimei, în care se aflau bunuri de 3.000 de lei. Acesta a fost prins la doar o zi de la atac, potrivit Poliției Române.

Atacul a avut loc în seara zilei de 23 ianuarie 2026, în jurul orei 21:45. În timp ce victima se deplasa pe Bulevardul Unirii, suspectul a acționat fulgerător. Acesta i-a smuls geanta de pe umăr și a fugit. Geanta ar fi conținut mai multe bunuri personale, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 3.000 de lei, potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Imagini cu suspectul care fuge pe aleea de acces a unui bloc al unui bloc au fost surprinse de camerele de supraveghere.

Femeia a sesizat imediat Secția 14 Poliție și a transmis primele semnalmente ale atacatorului, iar polițiști din cadrul Secției 14 Poliție au identificat și depistat persoana bănuită, un tânăr în vârstă de 17 ani, pe o stradă din Sectorul 4. Asupra acestuia au fost găsite toate bunurile furate.

Victima tâlhăriei a povestit ulterior, într-un mesaj pe Facebook, că polițiștii au acționat prompt și l-au găsit pe suspect la mai puțin de 24 de ore după ce a reclamat jaful. Aceasta a ținut să mulțumească public Secției 14 Poliție pentru „empatia” de care au dat dovadă, menționând că bunurile i-au fost recuperate integral.

Polițiștii au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore pe baza probelor administrate. Acesta va fi prezentat în fața procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 cu o propunere legală

Cercetările continuă în aces caz sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, sub supravegherea aceleiași unități de parchet, pentru a stabili întreaga activitate infracțională a adolescentului.