Talonul de pensie va include cod QR sau cod de bare, pentru acordarea mai facilă a scutirilor de transport pentru pensionari

Taloanele de pensie vor trebui să conțină un element de identificare automată, respectiv cod QR sau cod de bare, care să permită verificarea electronică a dreptului la scutire pe transportul public și să constituie mijlocul de validare electronică a acestui drept, conform unui proiect legislativ adoptat de senatori.

Inițiativa analizată de Profit.ro stabilește în mod expres că facilitățile de transport pentru pensionari se acordă în baza talonului de pensie emis de sistemul public, acesta devenind documentul unic de dovedire a dreptului.

Pentru a permite verificarea rapidă și sigură, talonul de pensie va include un element de identificare automată, respectiv cod QR (Quick Response) sau cod de bare, care să asigure validarea electronică a dreptului de către operatorii de transport, identificarea unică a beneficiarului și interoperabilitatea cu sistemele informatice ale instituțiilor publice.

Soluția tehnică se va aplica în cazul tuturor tipurilor de documente justificative aferente tuturor categoriilor de pensionari beneficiari, în vederea asigurării unui sistem unitar de verificare la nivel national.

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