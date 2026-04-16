Tânăr român angajat la TikTok: cum a ajuns de la Mate-Info în București la Data Science în Dublin

La 24 de ani, Paul Mocanu are un traseu profesional bine conturat, pe care și l-a gândit din timp, pas cu pas, ca pe o tablă de șah. A plecat din București la Anvers (Belgia), imediat după terminarea liceului. Avea 18 ani atunci și bani cât să îi ajungă pentru o lună și jumătate. Dar a muncit ca să se poată întreține și, după cum spune cu mândrie, a terminat facultatea fără nicio datorie. A studiat la Karel de Grote Hogeschool (KDG), o facultate de studii aplicate în domeniul IT, iar acum urmează un master în Data Science la Dublin (Irlanda). În paralel este „inginer de fiabilitate” în cadrul companiei TikTok, unde s-a angajat din 2024. Munca sa este legată de infrastructura din spatele platformei: „practic, mă asigur că nu cade TiK-Tok-ul”, spune el.

În spatele acestui parcurs, stau ani de căutări și încercări, decizii luate din timp și multă muncă. În locul traseului clasic spre Politehnică, Paul a ales KdG, o facultate tehnică de tip „hogeschool” (științe aplicate), acolo unde experiența practică de la programul de Applied Computer Science i s-a potrivit mănușă. Este convins că studiile în străinătate i-au oferit baza pentru piața muncii de astăzi. În plus, a învățat să comunice cu oameni din culturi diferite și să lucreze într-un mediu internațional, exact contextul în care lucrează astăzi, într-o companie globală precum TikTok.

„Programa de la Politehnică mi se părea învechită. La fel și materialele”

Paul a făcut liceul la Colegiul Național „Ion Creangă” din București, profil mate-info, într-un mediu care i-a oferit, pe lângă educația clasică, și șansa de a fi expus la evenimente și activități în afara programei. „A fost un liceu destul de strict, dar totodată deschis către activități extracurriculare. Am avut parte de foarte multe evenimente și festivaluri la care făceam voluntariat”, povestește el.

În mod firesc pentru profilul pe care și-l alesese în liceu, prima opțiune a fost Politehnica – Automatică și Calculatoare. A început însă să caute informații și să compare, iar concluziile nu au fost suficiente cât să rămână pe această direcție. „Oricine merge la mate-info se gândește la Politehnică, dar am cercetat subiectul nu prea mi-a plăcut ce am aflat. Programa era destul de învechită, materialele erau destul de învechite”, explică el.

Citește continuarea articolului AICI.