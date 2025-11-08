Tânără de 23 de ani, blocată în trafic, scoasă cu forța din maşină şi dusă la locuinţa unui bărbat, în Dâmboviţa

Un bărbat şi o femeie au fost reţinuţi, fiind acuzaţi că au blocat în trafic o şoferiţă, după care au scos-o din maşină, au lovit-o şi au dus-o cu forţa la locuinţa bărbatului din comuna Cojasca, a informat sâmbătă IPJ Dâmboviţa.

Incidentul a avut loc pe 4 noiembrie, dar agresorii, un bărbat de 53 de ani și o femeie de 29 de ani, au fost reținuți abia astăzi, 8 noiembrie.

„Din investigaţiile efectuate a rezultat că, la data de 4 noiembrie, în intervalul orar 22:00 – 23:00, cei doi, în timp ce s-ar fi deplasat cu două autoturisme în localitatea Bujoreanca, ar fi blocat un alt autoturism în trafic, în care s-ar fi aflat o tânără de 23 de ani. Ulterior, suspecţii ar fi coborât din autoturism, moment în care ar fi agresat-o fizic pe tânără şi ar fi constrâns-o să urce într-unul dintre autoturisme, împotriva voinţei sale, transportând-o la locuinţa bărbatului din comuna Cojasca”, a transmis IPJ Dâmboviţa.

Poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu pentru 120 de ore împotriva agresorilor, a precizat IPJ Dâmbovița.

Sâmbătă, cei doi vor fi prezentaţi magistraţilor în vederea dispunerii unor măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi lipsire de libertate în mod ilegal.