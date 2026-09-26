Tanczos Barna, către Siegfried Mureşan: „Domnule prim-ministru, sunteţi cu condiţia fizică cea mai bună dintre toţi. Vă aştept pe munte”

Ministrul propus pentru Agricultură din partea UDMR, Tanczos Barna, a făcut sâmbătă o remarcă la „condiția fizică” a premierului desemnat Siegfried Mureşan.

„Domnul prim-ministru, daţi-mi voie să menţionez faptul că am lucrat cu foarte mulţi premieri şi premieri desemnaţi, sunteţi cu condiţia fizică cea mai bună dintre toţi”, a declarat Barna, în conferința de presă organizată după ce Siegfried Mureșan a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

„Minutele trecute presa a avut ocazia să vadă că domnul prim-ministru face faţă şi la propriu acestor eforturi şi ne-a condus pe holurile Parlamentului la o viteză la care sincer nu mă aşteptam”, a adăugat Tanczos Barna.

El i-a lansat şi o invitaţie lui Mureşan.

„Vă aştept pe munte când mai merg, să mergem împreună, când o să avem timp, în viitorul apropiat”, i-a spus Tanczos Barna.



