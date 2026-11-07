Tanczos Barna începe să spere că UDMR va da un președinte în România: „Am zis că o să zboare porcul”

Senatorul UDMR Tanczos Barna, fost vicepremier, consideră că înfrângerea suferită de republicani în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA arată că „lumea se schimbă cu o viteză atât de mare” încât a ajuns să aibă „speranțe că UDMR poate să dea un președinte în România”.

Barna a fost întrebat sâmbătă, la Digi24, despre rezultatele alegerilor din SUA și despre factorii care au dus la înfrângerea republicanilor.

„Într-adevăr, America s-a schimbat foarte mult din punctul de vedere al comunicării în politică, de când au apărut aceste platforme noi de social media, de când au început aceste declarații foarte tranșante, foarte directe, câteodată nemaivăzute, practic, în politică, lucrurile au luat o altă turnură și rezultatul alegerilor, din punctul meu de vedere personal, este o demonstrație a faptului că nivelul de trai, modul în care trăiesc oamenii, modul în care resimt deciziile politice sunt cele mai importante, importanți factori”, a declarat senatorul UDMR, într-un interviu pentru Digi24.

„Este cel mai important factor în momentul luării deciziei de vot, se va întâmpla la fel și în România, și în Ungaria se va întâmpla, probabil, la fel. Și în Germania este aceeași tensiune, Polonia sau vedem tensiuni și în Franța”, a continuat Barna.

„Trebuie să îmi reconsider poziția”

Întrebat dacă s-a terminat cu mișcarea MAGA după „tsunamiul” albastru, Tanczos Barna a răspuns „cred că da”.

„Și trebuie să îmi reconsider câteodată poziția. Și recunosc, când am impresia că dețin adevărul și greșesc, la un moment dat am zis că o să zboare porcul când o să dăm noi președintele. Și văd că lumea se schimbă cu o viteză atât de mare, încât încep să am speranțe că în România, UDMR poate să dea un președinte și lucrurile se pot așeza și în America și peste tot. În ciuda aparențelor, este foarte ciudat ce se întâmplă în America și, coroborat cu ce se întâmplă și în Europa cu această forfotă, trăim vremuri interesante””, a spus Barna.