Tanczos Barna: Noi nu avem reforme serioase făcute încă. Am promis Comisiei Europene că facem şi n-am făcut – am zis să ne lase, că, pe cuvântul nostru de pionier, o să facem

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că România încă nu are încă reforme serioase făcute, deşi am fost cu spatele la zid pentru că am promis de prea multe ori Comisiei Europene că facem şi n-am făcut. Potrivit vicepremierului, citat de news.ro, consolidarea fiscală trebuia începută anul trecut, dar am avut alegeri şi am spus Comisiei ”să ne lase în pace, că, pe cuvântul nostru de pionier, o să facem în ianuarie”.

Din cauza situaţiei cu anularea alegerilor, primele măsuri s-au luat în iulie, dar reformele trebuie continuate.

Tanczos Barna a declarat, joi seară, la Digi 24, că, dacă nu s-ar fi luat măsuri de către Guvern, ”ar fi fost mai rău, cu siguranţă”.

”Şi vă spun de ce. Pentru că s-a cam întins coarda prea mult şi am cam promis de prea multe ori Comisiei Europene că facem şi n-am făcut. Consolidarea fiscală trebuia începută anul trecut, cel târziu în octombrie-noiembrie. Am zis că avem alegeri în decembrie şi să ne lase în pace. Au zis cei care au fost atunci. Să ne lase un pic Comisia în pace, că pe cuvântul nostru de pionier, o să facem în ianuarie. Am anulat alegerile, n-am mai făcut în ianuarie pentru că am zis că avem alegeri în mai. Ar fi trebuit să facem în mai, n-am mai făcut în mai, am făcut-o în iulie. Deci Comisia a spus, acum ori niciodată. Deci veniţi cu consolidarea fiscală acum sau vă punem în vedere suspendarea fondurilor europene. Acolo discuţiile au fost foarte serioase. Şi eram cu spatele la zid”. a declarat Tanczos Barna.

Vicepremierul a precizat că şi el a fost ”cu spatele la zid” când a discutat cu Comisia Europeană, în calitate de ministru al Finanţelor.

”Ei n-au uitat istoria noastră de ani de zile când am zis că nu o să avem deficit de 9, o să avem 6 şi am avut 9,3 şi o să avem 7 şi am avut… nu ştiu cât. Deci, acolo nu prea era cale de întoarcere şi riscam suspendarea fondurilor europene şi mesaje negative care ar fi fost percepute foarte, foarte prost de agenţiile de rating. Am scăpat de acest pericol momentan, dar elementele structurale nu s-au schimbat. Noi nu avem reforme serioase făcute încă, în afară de sistemul de învăţământ şi un pic pe sănătate”, a mai afirmat Tanczos Barna.

El a explicat, însă, că reformele trebuie continuate, pentru că nu mai avem argumente pentru amâare: ”Reformele, nici ele nu mai pot fi negociate şi amânate, pentru că nu avem cum să mai promitem. Ce să mai promitem în Comisie? Că n-am făcut timp de trei ani de zile reforma pensiilor magistraţiilor şi o să facem în iulie 2026? Nu ne mai crede nimeni”.