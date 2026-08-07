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Țânțarul-tigru. Foto: Shutterstock
Actualitate

Problema țânțarilor din București, amplificată de o specie care înțeapă mai rău și e activă și ziua / Cum ne protejăm

Catiușa Ivanov
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Țânțarul-tigru, originar din Asia, a ajuns în București în urmă cu aproximativ 15 ani, prin importul de anvelope anvelope uzate, iar de atunci s-a tot înmulțit, ajungând în prezent până și în zona de nord a țării. Este mai agresiv decât țânțarul obișnuit și în fiecare vară își face simțită prezența în București. 

  • Primăria Capitalei a făcut în 2026, până acum, 8 tratamente de combatere a țânțarilor, din cele 12, care costă în total 11 milioane de lei. 

„Prima semnalare e din 2012. Inițial au fost descoperite cuiburi larvare și adulți, dar răzleț, și în anii ce au urmat au apărut populații stabile. El provine din țări asiatice, dar în România, probabil că a ajuns odată cu anvelopele uzate, care au fost importate din Italia”, a explicat, pentru HotNews, Alexandru Vladimirescu, cercetător științific de la Institutul Cantacuzino, care monitorizează specia de când a apărut în România. 