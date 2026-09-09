Țara care a anunțat că mii de funcționari publici vor fi înlocuiți de AI se confruntă cu o grevă de proporții

Aproape 10.000 de angajați din sectorul public din Noua Zeelandă au încetat lucrul timp de câteva ore miercuri, sporind presiunea asupra unui guvern care a anunțat tăieri de posturi în condițiile în care speră că automatizarea adusă de tehnologia inteligenței artificiale (AI) va duce la economii la buget și relansarea economiei.

Grevele de la mai multe agenții guvernamentale importante au perturbat servicii precum sprijinul pentru ocuparea forței de muncă și pentru locuințe sociale și au avut loc în contextul în care angajații au respins oferte salariale despre care spun că i-ar lăsa într-o situație mai proastă în termeni reali, relatează Reuters.

Proteste au avut loc în întreaga țară, iar câteva sute de angajați din sectorul public s-au adunat în apropierea parlamentului, fluturând steaguri sindicale și scandând: „Când drepturile lucrătorilor sunt atacate, ridicați-vă și ripostați”.

Kate Hamilton, reprezentantă a unui sindicat, le-a spus celor adunați că oferta salarială nu era suficientă pentru a compensa creșterile costului vieții. „Trebuie să trasăm o linie”, le-a spus ea celor prezenți.

Acțiunile sindicale au loc înainte de alegerile parlamentare din Noua Zeelandă

Reprezentanți ai Partidul Laburist aflat în opoziție, inclusiv fostul prim-ministru Chris Hipkins, au vorbit la miting, exprimându-și solidaritatea cu situația dificilă a angajaților din sectorul public.

„Nu poți ajunge la un serviciu public mai bun prin reduceri”, le-a spus Hipkins participanților la miting, adăugând că partidul său vede că angajații se confruntă cu creșterea costurilor.

Acțiunile sindicale au loc cu două luni înainte ca Noua Zeelandă să organizeze alegeri parlamentare și pun problema personalului din sectorul public pe agenda campaniei electorale.

Actualul guvern de centru-dreapta condus de Christopher Luxon a făcut eforturi susținute pentru a reduce numărul angajaților din sectorul public și promite noi reduceri, în pofida avertismentelor sindicatelor că agențiile cu efective mai reduse ar putea afecta serviciile oferite direct populației.

Luxon a declarat anterior că reducerile din sectorul public sunt necesare pentru a readuce bugetul Noii Zeelande pe o traiectorie echilibrată și pentru a elibera fonduri destinate angajării unui număr mai mare de personal în serviciile din prima linie, inclusiv polițiști și angajați ai penitenciarelor.

Premierul neozeelandez Christopher Luxon, fotografiat în timpul unor comentarii pentru presă, FOTO: Frank Augstein / AP / Profimedia Images

Guvernul neozeelandez a anunțat o digitalizare bazată pe inteligența artificială

În luna mai, guvernul neozeelandez a anunțat o reformă a administrației publice care va transforma folosirea tehnologiei AI într-o „așteptare de bază” pentru agenții și va elimina mii de posturi.

Ministra de finanțe Nicola Willis a Noii Zeelande a anunțat reducerile de locuri de muncă într-un discurs în care a deplâns faptul că administrația publică a este formată din 39 de departamente și ministere.

Ea a arătat că în Australia, vecina mult mai mare a Noii Zeelande, există 16 departamente și ministere, în timp ce în Marea Britanie numărul este de 24.

Willis a spus că noul plan de adoptare a AI va face posibilă reducerea a 9.000 de posturi – echivalentul a aproximativ 14% din numărul total de angajați pe care Noua Zeelandă îi are în sectorul public.

Willis a caracterizat serviciul public al țării drept „înspăimântat de AI, lent în tranziția către cloud” și a spus că acesta operează un „set complex și fragmentat de soluții IT care se suprapun”, conform The Register.

„Guvernul nostru este la fel de frustrat ca și voi de fragmentare, de complexitate, de mentalitatea status-quo-ului și de adoptarea periculos de lentă a tehnologiilor digitale și AI”, a adăugat ministra.

Ea promis că reforma planificată va „reduce numărul departamentelor guvernamentale, va crește utilizarea AI și a altor instrumente digitale și va genera economii semnificative”.