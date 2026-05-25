Una dintre primele țări care mizează puternic pe AI în administrație va concedia 10% din angajați: „Guvernul nostru este la fel de frustrat ca și voi de adoptarea lentă a tehnologiilor”

Un angajat din industria farmaceutică operează o mașinărie de producție cu ajutorul sistemului de inteligență artificială Siemens Co-Pilot, la târgul industrial Messe 2025 din Hanover. Foto: JULIAN STRATENSCHULTE / AFP / Profimedia

Valul de concedieri puse pe seama adoptării inteligenței artificiale a ajuns și pe țărmurile Noii Zeelande. Guvernul țării a anunțat o reformă a administrației publice care va transforma folosirea tehnologiei AI într-o „așteptare de bază” pentru agenții și va elimina mii de posturi, relatează The Register.

Ministra de finanțe Nicola Willis a anunțat reducerile de locuri de muncă într-un discurs în care a deplâns faptul că administrația publică a Noii Zeelande este formată din 39 de departamente și ministere. Ea a arătat că în Australia, vecina mult mai mare a Noii Zeelande, există 16 departamente și ministere, în timp ce în Marea Britanie numărul este de 24.

Ministra a spus că noul plan de adoptare a AI va face posibilă reducerea a 9.000 de posturi – echivalentul a aproximativ 14% din numărul total de angajați pe care Noua Zeelandă îi are în prezent în sectorul public.

Willis a caracterizat serviciul public al țării drept „înspăimântat de AI, lent în tranziția către cloud” și a spus că acesta operează un „set complex și fragmentat de soluții IT care se suprapun”.

Guvernul de la Wellington plănuiește să plafoneze bugetele departamentale și spune că, împreună cu reducerile de personal, va economisi 2,4 miliarde de dolari neozeelandezi (1,4 miliarde de dolari americani) în patru ani.

Noua Zeelandă are o populație de circa 5.3 milioane de locuitori.

Concedieri din cauza AI au fost anunțate până acum preponderent de companii private

The Register amintește că numeroase companii tech, dar și din alte sectoare, au făcut concedieri semnificative pe care le justifică prin necesitatea de a crea o forță de muncă adecvată pentru era AI. Explicația a fost folosită pentru a justifica reduceri importante la Meta,Amazon, Cloudflare și Cisco, printre altele.

Însă puține guverne au procedat similar. O încercare timpurie și foarte mediatizată – așa-numitul „Departament pentru Eficiență Guvernamentală” (DOGE) condus de Elon Musk în cabinetul lui Donald Trump – a încercat să folosească AI pentru a îmbunătăți operațiunile guvernamentale.

Musk a părăsit oficial conducerea DOGE la sfârșitul lunii mai a anului trecut, iar departamentul a lăsat în urmă puține dovezi că ar fi reușit să reducă notabil cheltuielile guvernului federal.

Noua Zeelandă este o țară bogată în resurse și cu o frumusețe naturală extraordinară, dar are o bază fiscală modestă, iar locuitorii se așteaptă la un nivel ridicat al serviciilor publice. Planul ministrului Willis este, prin urmare, un pariu major pe AI.

Nicola Willis, ministra de finanțe a Noii Zeelande, FOTO: Charlotte Graham-McLay / AP / Profimedia

Noua Zeelandă vrea ca AI să devină o tehnologie de bază în sectorul public

„Guvernul nostru este la fel de frustrat ca și voi de fragmentare, de complexitate, de mentalitatea status-quo-ului și de adoptarea periculos de lentă a tehnologiilor digitale și AI”, a adăugat ea.

Răspunsul Noii Zeelande este să îi ceară directorului său pentru sectorul digital „să integreze implementarea AI ca o așteptare de bază pentru toate entitățile publice”.

Ministra Willis a făcut referire și la o „testare recentă a unui instrument AI de transcriere în camerele de urgență din spitale, care a redus timpul petrecut de clinicieni pe notițe și a crescut timpul petrecut cu pacienții”. El a spus că acesta este un exemplu al tipului de inițiative pe care speră să le extindă.

Ea promis că reforma planificată va „reduce numărul departamentelor guvernamentale, va crește utilizarea AI și a altor instrumente digitale și va genera economii semnificative”.