Țara care a avertizat încă din 2019 că Ungaria transmite rușilor informații confidențiale din NATO și UE

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat marți că una dintre țările baltice a avertizat încă de acum câțiva ani că oficialii ungari reprezintă un risc de securitate în cadrul NATO, după apariția informațiilor potrivit căruia date confidențiale ar fi fost transmise Moscovei de către Budapesta, relatează Reuters.

Ungaria a menținut relații cordiale cu guvernul președintelui rus Vladimir Putin, în pofida invadării Ucrainei în 2022 și a exprimat adesea poziții divergente dure față de politicile pro-Kiev ale Uniunii Europene.

Tusk a spus marți că informații au circulat „din diverse surse, de mult timp” despre scurgeri de date către Moscova din întâlniri cu ușile închise ale UE, precum și suspiciuni că informații din NATO erau, de asemenea, transmise mai departe rușilor.

„Lituania (…) a solicitat încă din 2019 excluderea delegației ungare de la o reuniune NATO, invocând suspiciuni că delegația ungară ar transmite către Moscova informații de maximă confidențialitate”, le-a spus Tusk jurnaliștilor înaintea unei ședințe de guvern.

Șeful diplomației ungare a recunoscut discuțiile cu Moscova, dar a spus că nu au fost singurele

The Washington Post a scris în premieră la finalul săptămânii trecute că ministrul ungar de externe Peter Szijjarto l-ar fi informat despre discuții pe omologul său rus Sergei Lavrov, în timpul pauzelor din cadrul reuniunilor UE.

Szijjarto a respins inițial aceste informații drept „fake news”.

Însă el a recunoscut într-o înregistrare video publicată marți pe rețeaua „X” de un purtător de cuvânt al guvernului că a consultat țări din afara UE înainte sau după reuniunile miniștrilor de externe ai blocului. El a numit Rusia, dar și Statele Unite, Turcia și Israelul, adăugând că acest lucru este „perfect natural”.

Ministerul de externe al Lituaniei și un purtător de cuvânt al guvernului ungar nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii ale Reuters după declarațiile lui Tusk.

„Nu comentăm declarațiile individuale ale oficialilor aliați”, a adăugat un oficial NATO.

Ce a declarat cu o zi în urmă Lituania despre informările Ungariei către Moscova

Gabrielius Landsbergis, ministrul de externe al Lituaniei, a declarat luni într-o intervenție la postul public național că în 2024 un stat membru NATO a ridicat preocupări similare – pe care el le-a descris drept „supoziții” – potrivit cărora reprezentanți ungari ar fi transmis Moscovei informații din reuniunile NATO.

„Când pregăteam summitul de la Vilnius din 2023, în cadrul reuniunilor am încercat să nu includem reprezentanți ungari, în special în cele în care erau discutate chestiuni sensibile”, a adăugat el, făcând referire la summitul NATO organizat în capitala Lituaniei în anul respectiv.

Vytautas Leskevicius, ambasadorul Lituaniei la NATO în perioada 2015–2020, a declarat pentru Reuters că nu își amintește ca excluderea Ungariei să fi fost solicitată în modul descris de Tusk.

Moscova nu a comentat scandalul, deși acuză frecvent Occidentul că o denigrează prin acuzații false.

Amplificând controversa, prim-ministrul ungar Viktor Orban a ordonat o anchetă privind ceea ce el a numit interceptarea convorbirilor ministrului său de externe.

În materialul său, The Washington Post a citat un oficial european de securitate, neidentificat, care a afirmat că Szijjarto obișnuia să îl sune în mod regulat pe Lavrov, furnizând „rapoarte în timp real” despre reuniunile UE.