Ministrul ungar de Externe recunoaște că îl sună pe Lavrov de la reuniuni UE. „Vorbim și înainte, și după”

Ministrul ungar de Externe Péter Szijjártó a confirmat că îl contactează pe ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în timpul reuniunilor private cu UE, după relatările din presa internațională potrivit cărora cei doi comunică frecvent în timpul pauzelor de la reuniunile de la Bruxelles, relatează Euronews.

Szijjarto a susținut că discuțiile cu alți parteneri țin de partea diplomației.

Anterior, guvernul ungar respinsese aceste acuzații ca fiind „fake news”.

Washington Post a relatat în weekend, citând un oficial european de securitate, că ministrul de externe Peter Szijjarto a efectuat de ani de zile apeluri telefonice regulate în timpul pauzelor de la reuniunile UE pentru a-l informa pe Serghei Lavrov cu „rapoarte în direct despre ceea ce s-a discutat”.

Acuzațiile sunt sensibile, întrucât statele membre ale UE sunt obligate să respecte principiul cooperării loiale, iar conținutul acestor reuniuni este considerat confidențial.

Luni, Comisia Europeană a solicitat Ungariei să clarifice situația, calificând infomațiile apărute drept „îngrijorătoare”.

Explicațiile lui Péter Szijjártó

Szijjártó, vorbind luni seară la un eveniment de campanie la Keszthely, Ungaria, a confirmat apelurile, argumentând că deciziile UE privind energia, industria auto și securitatea afectează în mod direct relațiile Ungariei cu partenerii din afara blocului comunitar.

„Da, aceste probleme trebuie discutate cu partenerii noștri din afara Uniunii Europene. Nu vorbesc doar cu ministrul rus de externe, ci și cu cei americani, turci, israelieni, sârbi și alții înainte și după reuniunile Consiliului Uniunii Europene”, a declarat Szijjártó.

„Ceea ce spun poate suna dur, dar diplomația înseamnă să vorbești cu liderii altor țări”, a adăugat el.

Ministrul a publicat marți dimineață și un videoclip pe rețelele sociale în care a respins acuzațiile că ar fi încălcat protocoalele de securitate în cadrul reuniunilor Consiliului Afaceri Externe. El a susținut că la nivel ministerial nu se discută secrete.

„Fiecare ministru își aduce telefonul în sală, mai puțin eu. Ideea că există protocoale de securitate de acest tip ține de domeniul prostiei”, a spus acesta.

Guvernul lui Orbán este unul dintre puținele din Europa care mențin legături regulate cu Kremlinul. De asemenea, Ungaria continuă să importe volume mari de combustibili fosili din Rusia, în ciuda presiunilor UE de a reduce dependența energetică de Moscova.

Szijjártó a vizitat Moscova de 16 ori de când Rusia a lansat invazia asupra Ucrainei în februarie 2022. Cea mai recentă călătorie a sa a avut loc pe 4 martie, când s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin la Kremlin.

Rusia apără guvernul Orban

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a apărat marți guvernul premierului ungar Viktor Orban, după scandalul privind presupuse scurgeri de informații către Moscova

„Trebuie, în primul rând, să recunoaștem meritele liderilor săi (ai Ungariei – n.r.), care au declarat sincer de-a lungul anilor că nu urmează directivele Rusiei sau ale nimănui altcuiva, că apără interesele țării lor și acționează în interesul superior al poporului lor”, a declarat Zaharova pentru TASS, citată de EFE și Agerpres.

Potrivit oficialului rus, aceasta este tendința opusă față de cea observată în restul Uniunii Europene, unde „oamenii nu sunt de obicei luați în considerare, ci mai degrabă interesele anumitor grupuri de elită”, susține ea.

„Se prezintă ca aliați și mențin o pseudo-unitate notorie, dar, în realitate, se spionează unii pe alții”, a adăugat ea, comentând scurgerile de informații.