Țara care a intrat prima dată sub cod roșu de căldură. Recorduri de temperatură doborâte în serie de canicula din vestul Europei

Londonezi încercând să se răcorească în vreme de caniculă Foto: Stephen Chung/LNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Recorduri de temperatură pentru luna iunie au fost stabilite joi în Marea Britanie, Belgia şi Elveţia, în contextul în care un val de căldură a cuprins o mare parte din Europa de Vest, informează AFP şi DPA, citate de Agerpres.

Regatul Unit a doborât încă o dată joi recordul său de temperatură pentru luna iunie, în sud-vestul ţării, o regiune cuprinsă de caniculă de mai multe zile, o situaţie care a dus la un număr record de intervenţii pentru urgenţe medicale de importanţă vitală la Londra.

Potrivit măsurătorilor efectuate de agenţia naţională britanică de meteorologie, Met Office, valoarea termică de 36,4°C a fost înregistrată joi la Yeovilton, o localitate din comitatul Somerset.

Încă din ziua precedentă, recordul istoric de căldură din Regatul Unit pentru o zi din luna iunie, înregistrat în 1976 şi în 1957, fusese depăşit, temperatura ajungând la 36,1°C la Gosport, pe coasta de sud a Angliei, în timp ce întreaga ţară, la fel ca o mare parte a Europei, se confruntă cu un val de căldură de câteva zile încoace.

Recorduri doborâte după zeci de ani

Joi, Elveţia a doborât la rândul său recordul de căldură pentru luna iunie – care a rămas în vigoare timp de aproape 80 de ani – cu o temperatură de 38°C înregistrată la Basel, în nordul ţării. Potrivit MeteoSwiss, pragul de 37°C a fost depăşit pentru prima dată în această ţară alpină în luna iunie.

Recordul precedent pentru această lună a anului datează din 1947, când 36,9°C au fost înregistrate în acelaşi oraş, Basel, situat lângă graniţele cu Germania şi Franţa. În nordul Elveţiei, acest record a fost doborât joi într-un număr total de şase staţii meteorologice.

Belgia a înregistrat joi cea mai caldă zi din luna iunie de la începutul înregistrărilor sale meteorologice, iar temperaturile sunt aşteptate să crească şi mai mult în zilele următoare.

O staţie meteo din Bruxelles a înregistrat valoarea de 34,6 grade Celsius joi după-amiază, depăşind un record de căldură vechi de 50 de ani, stabilit în 1976.

Cu toate acestea, recordul de joi ar putea fi de scurtă durată, potrivit presei belgiene. Conform prognozelor, temperaturile ar putea ajunge până la 40 de grade Celsius în unele zone din Belgia.

„Situația este periculoasă”

Institutul Naţional de Meteorologie din Belgia (IRM) a emis vineri o avertizare meteo roşie – cel mai înalt nivel de alertă din Belgia – pentru două provincii din estul ţării.

În Olanda, Institutul meteorologic a emis pentru prima dată în istoria sa o avertizare roşie de caniculă; aceasta va fi în vigoare în mare parte a ţării pentru ziua de vineri.

Temperaturile ar putea ajunge la 40 de grade Celsius în unele zone vineri, potrivit institutului. „Situaţia este periculoasă; urmaţi instrucţiunile guvernului şi ale serviciilor de urgenţă”, a transmis Institutul meteorologic olandez.

Avertizarea roşie de caniculă va acoperi opt dintre cele douăsprezece provincii ale ţării. Nordul ţării şi provincia Zeelanda, situată în sud, rămân sub avertizare portocalie.