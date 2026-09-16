Țara care își plătește cetățenii să citească o carte timp de cel puțin 15 minute pe zi. Cât primesc

Locuitorii uneia dintre cele mai prospere țări sunt încurajați cu recompense financiare să petreacă timpul cu o carte.

Singapore își plătește cetățenii să citească o carte cel puțin 15 minute pe zi, în încercarea de a combate fenomenul tot mai răspândit al „doomscrolling-ului” – obiceiul compulsiv de a petrece la nesfârșit timpul pe telefon.

Acest oraș-stat prosper speră că strategia sa, lansată luna aceasta, va îmbunătăți concentrarea, gândirea critică și imaginația singaporezilor, potrivit The Guardian.

Câți bani primesc

În cadrul acestui program, cititorii acumulează puncte care pot fi schimbate pe câțiva cenți. Oamenii vor trebui să înregistreze 50 de sesiuni zilnice de lectură pe un site web al guvernului pentru a câștiga 1 dolar singaporez (80 de cenți). O sesiune de 15 minute sau mai mult este recompensată cu 20 de monede virtuale, fiind necesare 1.000 de monede pentru a primi o plată de un dolar. Este permisă o singură sesiune de lectură pe zi.

Campania se desfășoară pe o perioadă de cinci ani.

„Trăim într-o lume caracterizată de o abundență extraordinară de conținut, informații și stimuli”, a declarat Melissa Tam, directoarea consiliului bibliotecii naționale, pentru Straits Times.

„În orice moment, putem derula sute de titluri, putem viziona un videoclip sau putem obține un rezumat despre aproape orice”, a adăugat ea.

„Știm că obiceiurile se formează prin acțiuni mici și constante. Așadar, începem cu un obiectiv simplu: să citim doar 15 minute pe zi – în autobuz, înainte de culcare sau în timpul pauzei de masă”, a mai spus ea.

Guvernul analizează modalități de a reduce impactul negativ al rețelelor de socializare asupra tinerilor din Singapore, inclusiv prin impunerea unei limite zilnice de utilizare.

Nu este neobișnuit ca guvernul din Singapore să apeleze la stimulente financiare pentru a influența comportamentul cetățenilor. Printre inițiativele anterioare din domeniul sănătății s-au numărat oferirea de vouchere la supermarket în schimbul mersului pe jos și acordarea de premii pentru atingerea obiectivelor zilnice privind numărul de pași.