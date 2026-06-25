Țara care s-a decis în final să renunțe de tot la ora de vară. „Să remediem dificultăţile cauzate cetăţenilor”

Guvernul marocan a anunţat joi că ţara va reveni la ora Greenwich (GMT) începând de la 20 septembrie, după opt ani de aplicare permanentă a orei de vară (GMT+1), o măsură adoptată după dezbateri aprinse, informează AFP .

Marocul trecuse la ora de vară în anul 2008, pentru lunile aprilie-septembrie, în scopul de reduce consumul de energie şi a limita decalajul orar faţă de ţările europene, principalii săi parteneri economici, relatează Agerpres.

Dar mai târziu, în 2018, guvernul a adoptat un decret pentru a extinde ora GMT+1 pe durata întregului an, cu excepţia Ramadanului, luna sacră a postului musulman, anulând astfel trecerea la ora de iarnă pentru „a evita schimbările (…) în timpul anului şi repercusiunile lor la mai multe niveluri”.

Această decizie a generat, însă, o opoziţie tot mai mare de-a lungul anilor, precum şi întrebări legate mai ales de eficacitatea sa în economisirea energiei şi potenţialele sale efecte asupra sănătăţii, în special la cei mai tineri.

Joi, prim-ministrul Aziz Akhannouch a anunţat decizia de revenire la ora GMT pe toată durata anului, ca „răspuns la aşteptările” marocanilor, anulând de facto decretul din 2018, spre a „remedia dificultăţile pe care ora suplimentară le-a cauzat cetăţenilor”.

Măsura va intra în vigoare începând de la ora 02.00 a dimineţii de duminică, 20 septembrie.

Acest anunţ îmbracă şi o dimensiune politică, la mai puţin de trei luni până la alegerile legislative de pe 23 septembrie.

Fostul prim-ministru Abdelilah Benkirane promisese recent să elimine ora de vară dacă formaţiunea sa islamistă conservatoare moderată, Partidul Justiţiei şi Dezvoltării, va reveni la conducerea guvernului.