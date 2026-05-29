Țara care se consideră „leagănul vinului” a desigilat vasta colecție care i-a aparținut lui Stalin

Pânze de păianjen încâlcite atârnă de tavan în lumina difuză, iar un parfum plăcut, cu note dulci, umple aerul într-o pivniță ce găzduiește o colecție prețioasă de vinuri, odinioară deținută de cel mai infam fiu al Georgiei, Iosif Stalin, relatează Reuters.

Guvernul Georgiei, care păstrează aproximativ 40.000 de rarități franceze și georgiene deținute în trecut de Stalin, a desigilat săptămâna aceasta pentru prima dată pivnița cu vinuri din capitala Tbilisi.

Guvernul plănuiește să scoată la licitație colecția ce include sticle ce datează de la începutul secolului al XIX-lea. Planul e ca fondurile să fie folosite pentru a deschide o școală de educație în domeniul vinului în Georgia.

Irakli Gilauri, proprietarul Gilauri Wines, care a lucrat împreună cu Ministerul Agriculturii din Georgia la acest proiect, a spus că licitația va contribui la „punerea Georgiei pe harta colecționarilor”.

Țara din Caucazul de Sud se promovează ca fiind „leagănul vinului”, existând dovezi arheologice care arată o tradiție continuă a producerii vinului ce se întinde pe 8.000 de ani.

Sticle de vin cu chipul lui Stalin îmbuteliate în Rusia, FOTO: Andrea Verdelli / Zuma Press / Profimedia

Stalin a cerut pentru el colecția de vinuri a Romanovilor

Iosif Stalin, care s-a născut în Georgia și a condus Uniunea Sovietică din 1924 până la moartea sa în 1953, era un pasionat băutor și colecționar de vin.

Colecția sa include vinuri de la cele mai faimoase domenii din Bordeaux, care au aparținut cândva țarului Rusiei Alexandru al III-lea și fiului său Nicolae al II-lea. Sovieticii au confiscat colecția imperială a familiei Romanov după Revoluția Rusă din 1917, iar Stalin și-a însușit-o, adăugând treptat soiurile sale georgiene preferate.

Privind prin sticlele acoperite de praf, în lichidul chihlimbariu din interior, colecționarul Victor Chen, care a călătorit la Tbilisi din Dallas, a fost entuziasmat de ceea ce a văzut.

„Ai impresia că ești Indiana Jones deschizând o peșteră: poate să nu fie nimic, poate să fie ceva”, a spus el pentru Reuters, făcând referire la arheologul fictiv din franciza de filme de aventură.

„Nu mai sunt multe lucruri care să mai reprezinte momente istorice în acest punct. Și acesta ar putea fi unul dintre ele”, a subliniat el.