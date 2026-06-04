Țara care și-a mutat ceasul cu 15 minute ca să nu semene cu nimeni. Acolo, anul este acum 2083

Poziția sa geografică, situată între două superputeri precum India și China, a creat o mândrie națională de neclintit. De-a lungul secolelor, această țară a reușit să reziste puterilor imperiale și să nu fie niciodată înrobită, dezvoltând o identitate culturală unică.

Această nevoie puternică de independență se reflectă și astăzi în fiecare simbol oficial, făcând din Nepal o mărturie vie a rezistenței istorice, scrie Naftemporiki

Fusul orar unic al țării – cu cinci ore și 45 de minute înaintea timpului universal coordonat (UTC) – este o excepție globală, deoarece abaterea de la ora medie Greenwich este definită în trei sferturi de oră (45 de minute) și nu în ore întregi.

Ora oficială a fost stabilită în 1986 pe baza meridianului local care trece prin vârful Muntelui Guri Shankar din Himalaya.

Decizia a avut ca scop diferențierea statului cu exact 15 minute de India vecină, care este situată la ora UTC+5:30, subliniind astfel puternica sa protecție a independenței și suveranității naționale. Declarația de distincție națională, înscrisă pe un turn cu ceas din Kathmandu construit în 1894, este populară în rândul populației, chiar dacă îi obligă pe cetățeni să facă calcule aritmetice rapide atunci când călătoresc sau organizează întâlniri în afara țării.

Între timp, steagul țării, format din triunghiuri gemene care simbolizează munții Himalaya, este singurul drapel care nu are formă dreptunghiulară.

Importanța sistemelor calendaristice lunare și solare pentru datarea în Nepal se reflectă în acest steag triunghiular, care poartă simbolurile lunii și soarelui.

Nepalul are, de asemenea, propriul calendar oficial, Bikram Sambat, care se bazează pe principii hinduse. În fiecare an, un comitet guvernamental de astronomi stabilește ora exactă de începere a anului următor, în funcție de mișcările soarelui și ale lunii. Spre deosebire de calendarul solar gregorian, Bikram Sambat se schimbă ușor, noul an fiind plasat în jurul mijlocului lunii aprilie, în timp ce numărul de zile din fiecare lună variază de la an la an și poate ajunge până la 32.

În Kathmandu, anul este acum 2083, ceea ce este cu 56 de ani și opt luni înaintea datării internaționale.

Alte calendare sunt folosite și în această națiune diversă, inclusiv unul budist tibetan. Un altul este calendarul populației indigene Newar din Valea Kathmandu, care practică atât hinduismul, cât și budismul. Din 2008, acest calendar a primit statut oficial în Kathmandu.

Majoritatea anilor din calendarul Newar au 12 luni, unii au 13, iar alții au 11. Conform cronologiei Newar, anul curent este 1146.

Mândria națională provine din geografia țării, cu munții și văile sale situate între India și China. Spre deosebire de regiunile vecine din Himalaya, precum Sikkim și Tibet, care au fost încorporate în state vecine mai mari, Nepal a opus o rezistență puternică forțelor imperiale prin intermediul luptătorilor săi.

„Poporul nepalez este mândru de independența sa veche de secole, deoarece țara nu a cunoscut niciodată colonialismul”, a declarat Jaya Raj Acharya, diplomat pensionar și fost ambasador nepalez la Națiunile Unite. „Un sentiment de identitate națională ne unește, chiar dacă vorbim 123 de limbi într-o țară de mărimea statului New York.”

Astăzi, turiștii pot vizita complexul palatului Hanuman Dhoka, sediul monarhiei, golit de ceremonii de când monarhia a fost abolită în 2008. Câinii vagabonzi dorm la umbra leilor de piatră, în timp ce un Land Rover ruginit stă în curte. În 1962, regele de atunci a supraviețuit unei tentative de asasinat în interiorul vehiculului. Fiul și succesorul său, regele Birendra, nu a avut același noroc. În timpul căderii dinastiei Shah, în 2001, prințul Dipendra a ucis nouă membri ai familiei regale, inclusiv regele și regina, înainte de a se sinucide. Unele tradiții nu au dispărut odată cu monarhia.

Astăzi, Nepalul este condus de Balendra Shah, rapperul care a devenit prim-ministru în martie, după o revoltă a Generației Z. Shah, fost primar al orașului Kathmandu, reacționase în urmă cu trei ani la prezentarea în parlamentul indian a unei picturi murale reprezentând un vechi imperiu indian, care includea teritoriul nepalez. Ca răspuns, și-a așezat pe birou o hartă a „Nepalului Mare”, care se extindea în zone din India de astăzi, cedate prin tratatul din 1816 care a pus capăt războiului anglo-nepalez.