Țara cea mai recent intrată în NATO va găzdui un sediu logistic: „Acest centru susține apărarea flancului nordic”

Guvernul de la Stockholm a anunțat joi că Suedia va găzdui un sediu logistic al NATO în orașul Enkoping, din nord-vestul țării, care va coordona transportul de trupe în Europa de Nord.

Guvernul de la Stockholm a declarat că va da instrucțiuni „forțelor armate suedeze să îi ofere NATO posibilitatea de a deschide un sediu logistic în Suedia”, relatează agențiile France Presse și Agerpres.

„Prezența NATO în Suedia ne consolidează securitatea și capacitatea de descurajare. Acest centru logistic susține apărarea flancului nordic al NATO”, a declarat ministrul apărării suedez Pal Jonson, citat într-un comunicat.

Potrivit guvernului suedez, în baza logistică ar urma să lucreze 70 de persoane pe timp de pace. „Într-o stare de alertă crescută și, în definitiv, pe timp de război, acest sediu se va putea extinde la 160 de persoane”, indică același comunicat.

Forțele armate au fost însărcinate cu luarea dispozițiilor necesare pentru ca baza să fie „operațională până la finalul anului 2027”.

Ministrul Pal Jonson a declarat la postul de radio public suedez SVT că activitatea centrului „va implica transportul de diverse produse, precum carburant, muniții și piese de schimb”.

„Obiectivul este de a putea transporta mari cantități de echipament și personal pe teritoriul suedez”, a precizat el.

Suedia a renunțat după două secole la politica sa de nealiniere militară și, în urma invadării Ucrainei de forțele ruse, a solicitat să adere la NATO, devenind al 32-lea membru al Alianței Nord-Atlantice în martie 2024.