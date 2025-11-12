Țara europeană care le propune tinerilor serviciul militar voluntar, cu o soldă de 2.000 de euro pe lună

Vinerea trecută, guvernul belgian a început să trimită 149.000 de scrisori prin poștă tuturor tinerilor de 17 ani din țară, informându-i despre posibilitatea de a efectua un an de serviciu militar voluntar în 2026, cu un salariu lunar net de 2.000 de euro, scrie El Periodico.

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, din partidul naționalist flamand N-VA, a anunțat acest lucru sâmbătă într-un mesaj pe rețeaua de socializare X, declarând: „Ieri au fost trimise 149.000 de scrisori. Toți tinerii de 17 ani din țară sunt încurajați să se alăture forțelor armate în general și să participe la serviciul militar voluntar de un an, în special”.

Prin această măsură, Belgia reinstaurează opțiunea serviciului militar obligatoriu pentru cetățenii săi, la trei decenii după suspendarea formatului său obligatoriu, în 1993. De data aceasta, însă tinerii vor decide dacă vor participa sau nu.

Țara reactivează astfel o măsură deja implementată în 16 țări europene (dintre care 10 fac parte din Uniunea Europeană), în special Germania, care a aderat recent și va implementa recrutarea obligatorie prin loterie începând cu 2026. În cazul Spaniei, guvernul consideră că nu există nicio presiune pentru a reinstaura serviciul militar obligatoriu și că modelul profesional actual garantează cele mai înalte niveluri de pregătire pentru forțele armate.

Aripile de tineret ale mai multor sindicate belgiene se tem că remunerația oferită de Ministerul Apărării „ar putea exploata situația precară a tinerilor și ar putea face retorica militaristă acceptabilă social pentru o generație care caută stabilitate socio-economică”. Scopul său este de a exprima îngrijorarea comună cu privire la „normalizarea treptată” a militarizării în rândul tinerilor și de a denunța „exploatarea” unei generații „deja slăbite de precaritate, inegalitate și urgența climatică”.

Planul guvernului belgian, prezentat în februarie anul acesta, răspunde „nevoii de personal nou în cadrul Ministerului Apărării”, așa cum a subliniat ministrul, care a explicat că „sosește mult echipament nou” pentru care este nevoie de personal, într-un context în care țara a fost de acord să majoreze cheltuielile pentru apărare la 2% din PIB, pentru a atinge obiectivul stabilit de NATO.

Serviciul de voluntariat va începe în septembrie 2026 cu instruirea militară a 500 de bărbați și femei cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, care vor primi un salariu net de 2.000 de euro pe lună, deși numărul de locuri disponibile este așteptat să crească la 1.000 până în 2027 și apoi, treptat, până la un maxim de 7.000.

Tinerii recruți vor fi repartizați în sarcini de supraveghere în cadrul forțelor navale, aeriene și terestre. Pe lângă serviciul de voluntariat anual, ministerul va organiza sesiuni de informare pe tot parcursul anului în fiecare provincie a țării. Ca răspuns la scrisori, mai multe asociații și mișcări de tineret din întreaga țară și-au anunțat decizia de a se mobiliza împotriva acestui serviciu militar voluntar prin crearea platformei „Serviciu pentru Pace”.

Material realizat cu sprijinul Rador Radio România