Țara în care au fost dezvoltate lentile lichide reglabile ce pot fi produse cu costuri mici

O echipă de cercetători din Filipine a descoperit o metodă mai simplă și accesibilă de a dezvolta lentile reglabile pe bază de apă, tehnologia având potențial de aplicare în mai multe domenii, de la învățământ, până la gadget-uri de viitor.

Studiul a fost publicat în revista Results in Optics, iar despre el au scris site-urile phys.org și Asia Research News.

Fiind ieftine, relativ ușor de realizat și simplu de folosit, aceste lentile au multiple aplicații practice. cum ar fi predarea opticii în școlile cu echipament limitat, ajustarea rapidă a fasciculelor laser sau pentru construcția unor unelte optice de bază.

Descoperirea ar putea deschide și calea către dezvoltarea de lentile lichide avansate pentru utilizare în camere foto, microscoape și tehnologie „wearables”. După cercetări suplimentare, ele ar putea fi integrate în dispozitive portabile de diagnostic sau în sisteme de proiecție și iluminat de mici dimensiuni.

Cum au fost, pe scurt, obținute aceste lentile reglabile pe bază de apă? Prin acoperirea unei lamele de sticlă cu un tip de plastic special preparat, cercetătorii au reușit să creeze o suprafață capabilă să susțină o picătură de apă, sub forma unei mici „cupole”, similare unei lupe. Adăugând sau îndepărtând apă din picătură, ei au reușit să modifice și să controleze puterea de mărire a acestei lentile lichide, cu minime distorsiuni.

În etapele următoare, echipa de proiect a folosit temperaturi mari, câmpuri electrice și fascicule laser. La teste, picăturile mai mari au acționat precum lentilele cu distanță focală mare, iar cele mici au fost pe post de lentile pentru prim-plan.

Cercetarea are titlul „Tunable optical beam focusing using static water droplets on an electrospun polymer fiber”.