Țara în care TikTok a suspendat transmisiile live. O decizie luată în circumstanțe extraordinare

Platforma TikTok a anunțat sâmbătă că va suspenda pentru câteva zile funcția de transmitere în direct în Indonezia, din cauza manifestațiilor violente care au loc în această țară de mai multe zile, informează AFP.

„Din cauza escaladării violențelor în timpul manifestațiilor din Indonezia, am decis în mod voluntar să introducem măsuri de securitate pentru a menține TikTok ca un spațiu sigur și civilizat. Ca o măsură de precauție, TikTok LIVE este temporar suspendat timp de câteva zile în Indonezia”, a declarat un purtător de cuvânt al TikTok.

Președintele Prabowo Subianto se confruntă cu manifestațiile cele mai violente de la preluarea puterii în octombrie 2024. Protestele au cuprins mai multe orașe mari ale țării, inclusiv capitala Jakarta, mai ales după moartea unui motociclist, lovit de o mașină de poliție. Înregistrarea incidentului a devenit virală și a șocat pe mulți dintre indonezieni.

Până atunci, protestele au fost motivate de dificultățile economice și de corupție, în condițiile în care au fost mărite salariile parlamentarilor.

Indonezia este una dintre cele mai mari piețe pentru TikTok, cu mai bine de 100.000.000 de utilizatori

Protestatarii indonezieni au incendiat clădirile parlamentelor regionale din trei provincii în timpul protestelor de sâmbătă, la o zi după ce trei persoane au fost ucise în violențele care au cuprins țara de la începutul săptămânii, informează Reuters.

Presa locală a relatat că au fost incendiate clădirile parlamentare din West Nusa Tenggara, Pekalongan și Cirebon. Detik.com scrie că birourile parlamentare din Cirebon au fost jefuite, iar în Pekalongan și West Nusa Tenggara poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii.