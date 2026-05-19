Țara în care toată lumea lucrează patru zile pe săptămână și unde economia crește peste cea a multor țări în care se lucrează 5 zile

Islanda a intrat în istorie devenind prima țară din lume care a trecut la săptămâna de lucru de 4 zile la nivel național. Procedând astfel, a reușit să spulbere cel mai mare mit al relațiilor de muncă moderne: acela că reducerea orelor de lucru dăunează economiei.

Conform datelor oficiale, țara nu numai că nu a suferit un recul economic, dar în 2025 a crescut cu 1,3%, iar pentru acest an se așteaptă la o creștere de 3%, în timp ce șomajul a rămas la niveluri extrem de scăzute.

Creșterea Islandei o depășește pe cea obținută în 2025 de economii mult mai avansate, cum ar fi Germania, Luxemburg, Elveția, Norvegia, Belgia, Franța, Austria, Italia sau Finlanda, potrivit Eurostat.

Epuizarea profesională a scăzut drastic

Aplicarea universală a măsurii s-a bazat pe evaluări detaliate efectuate de institute științifice, precum think-tank-ul britanic Autonomy și organizația islandeză Alda (Asociația pentru Democrație Durabilă). Concluziile cercetătorilor au arătat:

Reducerea dramatică a stresului: Indicatorii de epuizare profesională și stres la locul de muncă au înregistrat o scădere bruscă.

Îmbunătățirea vieții de zi cu zi: Angajații au raportat o îmbunătățire semnificativă a sănătății lor mintale și fizice, având mai mult timp de calitate pentru familii, activități personale și odihnă.

Productivitate crescută: Companiile au constatat că performanța s-a îmbunătățit, pe măsură ce angajații erau mai odihniți și mai concentrați.

Cronica celui mai mare test din lume

Calea către noul model a început cu două teste pilot ample (între 2015 și 2019) organizate de Consiliul Local Reykjavík și de guvernul central. Programele au implicat peste 2.500 de angajați (aproximativ 1% din populația țării), dovedind că sistemul funcționează în toate industriile.

Testele au implicat nu doar angajați din birouri, ci și servicii din prima linie: grădinițe, școli, spitale, centre de asistență socială dar și poliție și servicii publice.

Formula de bază a fost reducerea săptămânii de lucru de la 40 la 35 sau 36 de ore. Întreprinderile și organismele publice și-au reorganizat procesele, au scurtat timpii de ședință și au redus sarcinile inutile, demonstrând că performanța depinde de concentrare, nu de orele de prezență.

Justificarea Generației Z

Succesul modelului islandez se aliniază perfect cu cerințele Generației Z, care schimbă fundamental regulile pieței muncii globale. Tinerii lucrători resping masiv cultura tradițională a suprasolicitării epuizante și solicită constant condiții de muncă mai flexibile și mai relaxate.

Pentru Generația Z, munca nu mai este singurul obiectiv al vieții, ci un mijloc pentru atingerea unui scop care trebuie să coexiste armonios cu fericirea personală și sănătatea mintală. Islanda a dovedit în practică că respectarea timpului liber al angajaților nu reduce profitabilitatea corporativă, ci dimpotrivă, creează o forță de muncă mai loială, sănătoasă și productivă.

Exemplul islandez e preluat și de alte state

Succesul Islandei a schimbat harta piețelor muncii, deoarece sindicatele naționale au folosit date științifice pentru a aplica noi contracte colective. Astăzi, exemplul său este principalul ghid pentru inițiative publice și private similare dezvoltate în țări precum Marea Britanie, Spania, Germania și Noua Zeelandă, dovedind că bunăstarea resursei umane este adevăratul motor al creșterii economice.