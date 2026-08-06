Țara pe care Zelenski o vizitează în premieră. „Trebuie să-i despărţim de tabăra rusă”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va efectua sâmbătă o vizită în Serbia, prima sa deplasare în acest stat aliat tradiţional al Moscovei de la începutul invaziei ruse asupra Ucrainei, a declarat joi pentru agenția France Presse un înalt responsabil ucrainean, citează Agerpres.

„Trebuie să-i despărţim pe sârbi de tabăra rusă”, a apreciat acest responsabil ucrainean sub acoperirea anonimatului.

Această deplasare a lui Volodimir Zelenski este o „palmă pentru ruşi”, a adăugat el.

„Nimeni nu va mai putea spune că Serbia este un domeniu rezervat al Rusiei şi că Zelenski nu merge acolo”, a subliniat acest responsabil.

Volodimir Zelenski, care şi-a înmulţit deplasările în străinătate pentru a consolida susţinerea internaţională a ţării sale, nu a efectuat nicio vizită în Serbia de la venirea sa la putere în 2019.

Serbia rămâne una dintre puţinele ţări care nu au adoptat sancţiuni împotriva Rusiei după invazia sa asupra Ucrainei din 2022.

Belgradul depinde foarte mult de Moscova pentru aprovizionarea sa cu gaz.

Însă Serbia este candidată la aderarea la UE şi este nevoită să menţină un echilibru fragil pentru a-şi păstra legăturile cu Bruxelles şi Moscova.

Preşedintele sârb Aleksandar Vucic s-a întâlnit în mai 2025 cu omologul său rus Vladimir Putin la Moscova, unde majoritatea liderilor europeni nu mai merg de la declanşarea războiului cu Ucraina.

El s-a deplasat apoi în Ucraina câteva săptămâni mai târziu pentru a participa la un summit regional, prima sa vizită de la începutul războiului. El a refuzat totuşi să semneze declaraţia comună care condamna „războiul de agresiune brutal purtat de Rusia împotriva Ucrainei”.