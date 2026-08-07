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Țările care falimentează dacă diaspora nu mai trimite bani acasă

Editor coordonator (finanțe-bănci)

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Banii trimiși acasă de imigranții din întreaga lume au depășit 860 de miliarde de dolari în 2025, India primind cea mai mare „felie”, de 125 de miliarde de dolari, conform KNOMAD Migration and Development Brief – o inițiativă a Băncii Mondiale concepută ca un centru global de cunoștințe în politici privind migrația. 

Această sumă a crescut în 2025 cu aproape 4% față de 2024, depășind creșterea PIB-ului global. 

Remitențele către țările cu venituri mici și medii au fost de circa 685 de miliarde de dolari – mai mult decât investițiile străine directe (ISD) pentru aceste țări.