Țările care falimentează dacă diaspora nu mai trimite bani acasă

Remitențele către țările cu venituri mici și medii au fost de circa 685 de miliarde de dolari – mai mult decât investițiile străine directe (ISD) pentru aceste țări.

Această sumă a crescut în 2025 cu aproape 4% față de 2024, depășind creșterea PIB-ului global.

Banii trimiși acasă de imigranții din întreaga lume au depășit 860 de miliarde de dolari în 2025, India primind cea mai mare „felie”, de 125 de miliarde de dolari, conform KNOMAD Migration and Development Brief – o inițiativă a Băncii Mondiale concepută ca un centru global de cunoștințe în politici privind migrația.

Pentru multe țări în curs de dezvoltare, banii trimiși de cetățenii care lucrează în străinătate reprezintă 10-30% din PIB.

Ce țări primesc cele mai multe remitențe

India: 129 miliarde de dolari (impulsionați de diaspora SUA, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită)

Mexic: 68 miliarde de dolari (în principal din SUA)

China: 48 de miliarde de dolari (din SUA, Japonia și Coreea de Sud)

Filipine: 40 miliarde de dolari (din SUA, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită)

Pakistan: 33 miliarde de dolari (din Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Regatul Unit)

Bangladesh: 24 miliarde de dolari

Egipt: 24 miliarde de dolari

Guatemala: 20 miliarde de dolari

Nigeria: 19 miliarde de dolari

Vietnam: 16 miliarde de dolari

Țările care depind cel mai mult de banii trimiși de cetățenii lor care lucreză în străinătate

În economiile mai mici, fluxurile de remitențe reprezintă ponderi foarte mari din produsul intern brut (PIB), subliniind importanța acestor bani pentru finanțarea contului curent și a deficitelor fiscale.

În fruntea listei se află Tadjikistan (45% din PIB), urmat de Tonga (38%), Nicaragua (27%), Liban (27%) și Samoa (26%).

Încasările din remitențe ale Egiptului sunt de circa 3 ori mai mari decât veniturile aduse de Canalul Suez; în Sri Lanka ele depășesc de peste 4 ori exporturile de ceai ale țării; iar în Maroc remitențele aproape egalează veniturile din turism.

În perioadele de criză, remitențele oferă un colac financiar. Lucrătorii migranți măresc de obicei sumele pe care le trimit acasă în urma unui dezastru natural, arată o analiză a FinStatGlobe.

Statele Unite sunt cea mai mare sursă de remitențe, în special pentru America Latină și Caraibe. Țările din Golf sunt a doua cea mai mare sursă de remitențe în dolari americani, dar de departe cea mai mare atunci când remitențele sunt măsurate ca pondere din PIB-ul lor.

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Proporția lucrătorilor străini din Golf depășește adesea 70 la sută din populație. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite sunt surse mari de remitențe pentru Asia de Sud, Africa de Nord și Asia de Sud-Est.

Există și țări în care o prăbușire a remitențelor poate însemna colapsul economic sau oricum, grave probleme în economie.

Tadjikistan: aproape jumătate din PIB

Nicio economie nu se apropie de cea din Tadjikistan ca importanță a banilor trimiși. Remitențele primite au ajuns la 6,8 miliarde de dolari, echivalentul a 47,9% din PIB. Cifra a crescut cu 46,8% într-un singur an, față de cele 4,6 miliarde de dolari în urmă cu un an.

Tonga este omologul său din Pacific: remitențele au reprezentat 42,6% din PIB, iar intrările au ajuns la 253,8 milioane de dolari.

Samoa urmează același model, ajungând la 24,0% din PIB în 2024.

America Centrală: trei vecini în top zece

Nicaragua, Honduras și El Salvador se află toate în primele zece și toate sunt în creștere. Nicaragua: intrările au crescut cu 12,5%, ajungând la 5,2 miliarde de dolari (26,6% din PIB). Honduras a primit 9,5 miliarde de dolari, sau 25,7% din PIB și El Salvador 8,5 miliarde de dolari, sau 24,0% din PIB.

Nepal: mare în dolari și ca pondere în PIB

Majoritatea economiilor cu ponderi mari de piață sunt mici în termeni absoluți, dar Nepalul este cea mai clară excepție: 11,3 miliarde de dolari sau echivalentul a 26,2% din PIB. Libanul este un al doilea caz în care cele două liste se suprapun, cu 6,7 miliarde de dolari trimiși acasă de muncitorii din străinătate, reprezentând 33,3% din PIB.