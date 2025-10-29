Țările care vor pierde cei mai mulți locuitori în următorii 10 ani

Institutul Național de Statistică a publicat marți datele privind populația după domiciliu la 1 iulie 2025. România are 21,67 milioane de persoane, în scădere cu aproape 110.000 de persoane față de anul trecut. Este o confirmare a trendului descendent început în urmă cu mai bine de două decenii: țara continuă să piardă locuitori și să îmbătrânească rapid.

Populația Europei va scădea în următoarele 3 decenii cu peste 23 milioane de locuitori, echivalentul unei țări mai populate decât e România, arată proiecțiile Diviziei pentru Populație a ONU. Acest trend e valabil și pentru România, unde doar migrația externă ne mai ajută din punct de vedere demografic.

Ce înseamnă asta pentru următorii 10 ani (până în ~2035)

Îmbătrânirea populației va continua: vor fi mai puțini tineri. Acest lucru va duce la creșterea numărului de pensionari per persoană activă (rate de dependență mai mare) pe parcursul deceniului.

Migrația va rămâne un factor cheie: țările cu migrație netă pozitivă ar putea continua să-și sporească locuitorii sau să rămână stabile; altele vor scădea mai abrupt.

Tabel de bord

Franța: 66,65 milioane → 67,55 milioane (+0,90 milioane, +1,3%) – creștere ușoară, migrația netă compensează fertilitatea scăzută.

Germania: 84,08 milioane → 81,67 milioane (−2,41 milioane, −2,9%) – scădere modestă în ciuda ipotezelor privind imigrația.

Italia: 59,15 milioane → 56,62 milioane (−2,53 milioane, −4,3%) – scădere naturală continuă; .

Spania: 47,89 milioane → 47,15 milioane (−0,74 milioane, −1,5%) – scădere ușoară.

Polonia: 38,14 milioane → 36,24 milioane (−1,90 milioane, −5,0%).

România: 18,91 milioane → 17,79 milioane (−1,12 milioane, −5,9%).

Pe scurt:

Populație în creștere sau cvasi-stagnare până în 2035: Regatul Unit, Franța, Suedia și Norvegia, Elveția, Irlanda, Benelux, Danemarca) — migrația netă compensează fertilitatea sub nivelul de înlocuire.

Scăderi modeste: Germania, Spania, Austria, Cehia, Portugalia — fertilitate scăzută cu compensare doar parțială a migrației.

Scăderi severe: Italia, Polonia, România, țările baltice și părți din Balcani — scădere naturală + emigrare în unele cazuri.

