Țările NATO, o nouă sfidare la adresa lui Trump. Au alt plan în privința strâmtorii Ormuz

Țări aliate din cadrul NATO au anunțat luni că nu se vor implica în planul președintelui american Donald Trump de a bloca Strâmtoarea Ormuz, propunând în schimb să intervină doar după încetarea luptelor, o mișcare care riscă să-l înfurie încă o dată pe Trump și să accentueze tensiunile din cadrul alianței, scrie Reuters.

Trump a afirmat că armata americană va colabora cu alte țări pentru a bloca tot traficul maritim pe această cale navigabilă, după ce negocierile din weekend de la Islamabad (Pakistan) nu au reușit să aducă un acord pentru care să pună conflictului de șase săptămâni cu Iranul.

Armata SUA a precizat ulterior că blocada, care a început luni la ora 17:00 (ora României), se va aplica doar navelor care se îndreaptă spre sau vin din porturile iraniene.

De la începutul războiului, pe 28 februarie, Iranul a blocat în mare parte strâmtoarea pentru toate navele, cu excepția celor proprii. Teheranul a încercat să-și transforme controlul asupra strâmtorii într-unul permanent și, eventual, să perceapă taxe de la navele care utilizează această rută crucială pentru comerțul mondial, prin care trec o cincime din transporturile de petrol și gaze naturale lichefiate.

„Blocada va începe în scurt timp. Alte țări vor fi implicate în această blocadă”, a susținut Trump duminică, într-o postare pe Truth Social.

Însă țările din NATO, inclusiv Marea Britanie și Franța, au transmis că nu se vor lăsa atrase în conflict participând la blocadă, afirmând în schimb că lucrează la o inițiativă de deschidere a căii navigabile.

Refuzul lor de a participa reprezintă încă un motiv de tensiune cu Trump, care a amenințat că va retrage SUA din alianța militară și care ia în calcul retragerea unor trupe americane din Europa, după ce mai multe țări au refuzat avioanelor militare americane accesul în spațiul lor aerian pentru misiunile de bombardamente asupra Iranului.

Presiune considerabilă

„Nu susținem blocada”, a declarat premierul britanic Keir Starmer pentru BBC.

„Decizia mea a fost foarte clară: indiferent de presiune, și a existat o presiune considerabilă, nu ne vom lăsa târâți în război”, a precizat Starmer.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a transmis guvernelor europene că Trump dorește „angajamente concrete” în viitorul apropiat pentru a ajuta la securizarea Strâmtorii Ormuz, au declarat diplomați pentru Reuters săptămâna trecută.

NATO ar putea juca un rol în strâmtoare dacă cei 32 de membri ai săi ar ajunge la un acord privind formarea unei misiuni, a spus Rutte pe 9 aprilie.

Mai multe țări europene au precizat că sunt dispuse să ajute în strâmtoare, dar numai după ce ostilitățile vor înceta definitiv și se va ajunge la un acord cu Iranul că navele lor nu vor fi atacate.

Franța va organiza o conferință cu Marea Britanie și alte țări pentru a înființa o misiune multinațională menită să restabilească navigația în strâmtoare, a declarat luni președintele francez Emmanuel Macron.

„Această misiune strict defensivă, distinctă de părțile beligerante, va fi desfășurată de îndată ce situația o va permite”, a precizat Macron.

Inițiativa vizează stabilirea unor norme privind tranzitul în condiții de siguranță și coordonarea navelor militare care să escorteze petrolierele, a declarat Starmer luni, în parlamentul de la Londra.

„Vreau să fiu foarte clar: este vorba despre protejarea transportului maritim și susținerea libertății de navigație odată ce conflictul se va încheia. Obiectivul nostru comun este un plan coordonat, independent și multinațional”, a afirmat premierul britanic.

O întâlnire pentru elaborarea planurilor misiunii, la care vor participa aproximativ 30 de țări, inclusiv statele din Golf, India, Grecia, Spania, Italia, Olanda și Suedia, ar putea avea loc încă de joi, la Paris sau Londra, a dezvăluit o sursă franceză din domeniul diplomației.

Navele militare ar oferi siguranță fără a fi beligerante, a spus sursa, adăugând că Iranul și SUA vor fi informate cu privire la misiune, dar nu vor juca un rol direct.

O altă sursă diplomatică europeană s-a întrebat dacă Trump ar saluta o misiune acum, după ce a ordonat blocada.

„De vreme ce Trump folosește acum strâmtoarea ca pârghie proprie, oare mai dorește o misiune acolo?”, a spus sursa.

Strâmtoarea Ormuz ar trebui redeschisă prin diplomație, a declarat luni ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, adăugând că înființarea unei forțe internaționale care să o supravegheze ar fi complicată. El a solicitat NATO să-și restabilească relațiile cu Trump la summitul de la Ankara, programat în iulie.