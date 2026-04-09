Șeful NATO îi pune în gardă pe aliații SUA. Ce așteptare are Donald Trump

Secretarul general al NATO, care s-a întâlnit cu președintele american miercuri la Washington, a informat unele cancelarii europene că Donald Trump vrea în următoarele câteva zile angajamente concrete cu privire la contribuții pentru securizarea Strâmtorii Ormuz, au declarat doi diplomați europeni, joi, pentru Reuters.

Unul dintre diplomați a spus că europenii observă „frustrarea” care există la Washington, însă americanii „nu și-au consultat aliații nici înainte și nici după ce au început acest război” împotriva Iranului.

„NATO ca atare nu ar juca un rol în războiul împotriva Iranului, dar aliații vor să fie de ajutor în căutarea unor soluții pe termen lung pentru Ormuz. Având în vedere negocierile în curs cu Iranul, acest lucru ar putea fi util”, a declarat diplomatul.

Trump, val de critici la adresa NATO

Donald Trump a criticat NATO în repetate rânduri, iar Casa Albă anunțase înaintea întâlnirii dintre el și Mark Rutte că președintele american va aborda subiectul unei posibile retrageri a SUA din alianță.

După întrevedere, liderul Statelor Unite a lansat noi critici la adresa NATO, afirmând într-o postare pe rețelele sociale că alianța „nu a fost acolo când am avut nevoie de ei și nu va fi acolo dacă vom avea din nou nevoie de ei”. De partea cealaltă, Mark Rutte a declarat pentru CNN că întâlnirea sa cu Donald Trump a fost „foarte sinceră” și „foarte deschisă”.

Trump, a spus Rutte, „este în mod clar dezamăgit de mulți aliați din NATO și îi pot înțelege punctul de vedere”.

Wall Street Journal a scris, invocând surse din administrația americană, că Trump are în vedere un plan de sancționare a unor membri din NATO pe care îi blamează că nu au oferit Statelor Unite și Israelului sprijinul necesar în timpul războiului cu Iranul.

Coaliție internațională pentru libertatea de navigație în Ormuz

Marea Britanie conduce un grup de aproximativ 40 de țări care încearcă să creioneze un plan diplomatic și militar pentru redeschiderea și securizarea Strâmtorii Ormuz, o rută crucială pentru aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale.

În discuții este implicată și România.

„Formatul la care am ajuns implică coordonare privind sancțiunile internaționale, ca instrument de presiune asupra Iranului pentru a se așeza la masa negocierilor, pe de o parte, și, pe de altă parte, angajamente care sunt discutate și pe linie militară, dar vorbim exclusiv de angajamente defensive, pentru a păstra siguranța în Strâmtoarea Ormuz odată ce este finalizat conflictul armat”, a declarat șefa diplomației române, miercuri, într-o intervenție la B1 TV.

Oana Țoiu a explicat că „acest lucru este necesar și pentru a diminua costul de asigurare, care se reflectă ulterior în costul petrolului și în costul benzinei și al motorinei”.

TASS a scris, joi, citând o sursă iraniană de rang înalt, că Teheranul nu va permite trecerea a mai mult de 15 nave pe zi prin Strâmtoarea Ormuz.