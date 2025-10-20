Țările UE au aprobat data de la care Uniunea nu va mai importa deloc gaz rusesc

Interdicția de a importa gaze naturale rusești în Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2027 a fost aprobată luni de majoritatea statelor membre, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor europeni ai energiei la Luxemburg, transmite France Presse.

Prin încetarea achizițiilor de gaze naturale rusești, UE dorește să oprească o sursă importantă de finanțare a războiului dus de Moscova în Ucraina.

Această măsură, care trebuie acum negociată cu Parlamentul European, a fost propusă în primăvară de Comisia Europeană.

Danemarca, care deține președinția rotativă a UE până la sfârșitul anului, speră să obțină adoptarea definitivă a măsurii înainte de Anul Nou.

Slovacia și Ungaria, țări fără ieșire la mare și foarte dependente de hidrocarburile rusești, s-au opus acestei interdicții, dar au rămas în minoritate.

UE încearcă să renunțe la hidrocarburile rusești de la invadarea Ucrainei de către Rusia la începutul anului 2022.

Dar, deși a oprit aproape complet importurile de petrol rusesc, UE rămâne puternic dependentă de Moscova pentru aprovizionarea cu gaze naturale: Rusia reprezenta încă 19% din importurile totale de gaze ale Uniunii Europene în 2024, față de un nivel de 45% în 2021.

Pentru a accelera acest proces, Comisia Europeană a propus în primăvară statelor membre oprirea totală a importurilor de gaz rusesc până la sfârșitul anului 2027.

În septembrie, a propus, de asemenea, să devanseze această dată limită la sfârșitul anului 2026, adică peste puțin mai mult de un an, în ceea ce privește importurile de gaz natural lichefiat (GNL).

Această măsură suplimentară, propusă în cadrul unui al 19-lea „pachet” de noi sancțiuni împotriva Rusiei, nu a fost însă pe ordinea de zi a reuniunii ministeriale de luni.

La rândul său, Parlamentul European ar dori să meargă și mai departe: comisiile sale pentru industrie și comerț au aprobat joi un text care vizează interzicerea tuturor importurilor de gaze rusești, fie prin gazoduct, fie sub formă de GNL, începând cu 1 ianuarie 2026, cu câteva excepții limitate.