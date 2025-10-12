Țările UE au început duminică să aplice noul sistem digital de la frontieră. Ce se întâmplă în România

Țările Uniunii Europene au început duminică să pună în aplicare noul sistem de intrare și ieșire la frontierele externe ale blocului, înregistrând electronic datele cetățenilor din afara UE, transmite Reuters. Acesta va fi implementat în etape și în România, unde de duminică se aplică în patru puncte de trecere terestre și pe un aeroport, potrivit Poliției de Frontieră.

Sistemul de intrare/ieșire (EES), un sistem automatizat care impune călătorilor non-UE să se înregistreze la frontieră prin scanarea pașaportului și prelevarea amprentelor digitale și fotografiere, va fi implementat pe o perioadă de șase luni.

„Coloana vertebrală a noului cadru de migrație și azil”

Măsura are ca scop detectarea persoanelor care depășesc perioada de ședere legală, combaterea fraudei de identitate și prevenirea migrației ilegale, în contextul presiunilor politice din unele țări ale UE pentru adoptarea unei poziții mai dure.

„Sistemul de intrare/ieșire este coloana vertebrală digitală a noului nostru cadru european comun în materie de migrație și azil”, a declarat Magnus Brunner, comisarul european pentru afaceri interne și migrație, într-un comunicat.

Cetățenii din afara UE vor trebui să își înregistreze datele personale la prima intrare în spațiul Schengen – în care sunt toate țările UE, cu excepția Irlandei și Ciprului, plus Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein.

Pentru călătoriile ulterioare va fi necesară doar verificarea biometrică facială.

Sistemul ar trebui să fie pe deplin operațional, ștampilarea pașapoartelor fiind înlocuită cu înregistrări electronice, la 10 aprilie 2026.

„Fiecare cetățean al unei țări terțe care ajunge la o frontieră externă va fi supus verificării identității, controlului de securitate și înregistrării în bazele de date ale UE”, a declarat Brunner, adăugând că „implementarea pe o perioadă de șase luni oferă statelor membre, călătorilor și companiilor timp pentru a trece fără probleme la noile proceduri”.

„O schimbare semnificativă pentru britanici”

Pentru călătorii britanici care utilizează portul Dover, terminalul Eurotunnel din Folkestone sau terminalul Eurostar din St Pancras International din Londra, procedura va avea loc la frontieră înainte de a părăsi Regatul Unit. La Dover și la terminalul Eurotunnel, numai traficul de marfă și de autocare va fi supus controalelor EES începând de duminică.

Controalele vehiculelor de pasageri vor urma în noiembrie la Dover și până la sfârșitul anului la Eurotunnel, în timp ce Eurostar la St Pancras va introduce treptat noul proces, începând cu unii călători de afaceri începând de duminică.

„Recunoaștem că verificările EES vor reprezenta o schimbare semnificativă pentru călătorii britanici, motiv pentru care am colaborat îndeaproape cu partenerii noștri europeni pentru a ne asigura că implementarea se va desfășura cât mai lin posibil”, a declarat ministrul britanic pentru securitatea frontierelor și azil, Alex Norris.

„Regatul Unit și UE au un obiectiv comun de securizare a frontierelor noastre, iar aceste măsuri de modernizare ne vor ajuta să ne protejăm cetățenii și să prevenim migrația ilegală”, a afirmat Norris.

Cum este aplicat sistemul în România

În România, sistemul va fi operaționalizat în etape, începând cu punctele de trecere a frontierei Midia (jud. Constanța), Stânca (jud. Botoșani), Naidaș (jud. Caraș-Severin), Sighet (jud. Maramureș) și Aeroport Sibiu, a anunțat Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF).

Acesta va fi extins gradual și în celelalte puncte de trecere a frontierei în următoarea perioadă (maximum 170 de zile).

IGPF subliniază că EES se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care intenționează să efectueze șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii (până la 90 de zile în oricare 180 de zile).

„Sistemul va înregistra data și locul de intrare și ieșire pentru cetățenii NON-UE, va colecta date alfanumerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale) și va calcula automat durata șederii legale. Pe durata perioadei de tranziție (aproximativ 6 luni), pașapoartele vor continua să fie ștampilate manual”, se afirmă într-un comunicat al Poliției de Frontieră.

Implementarea sistemului urmărește realizarea unui control mai sigur și eficient, înlocuind treptat ștampilarea manuală a documentelor de călătorie, fără a modifica drepturile de circulație existente, potrivit IGPF.

La prima intrare, după activarea sistemului, vor fi prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat.

Amprentarea prin sistemul EES se aplică cetățenilor țărilor NON-UE, cu excepția copiilor sub 12 ani, a persoanelor pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă și a deținătorilor de permise de ședere sau vize de lungă durată eliberate de un stat membru al UE.

Datele vor fi păstrate timp de 3 ani (sau 5 ani în cazul refuzului intrării ori al depășirii duratei legale de ședere), cu respectarea legislației europene privind protecția datelor.

Foto: Darren Baker | Dreamstime.com