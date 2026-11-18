Vladimir Potanin, directorul executiv al Nornickel – cel mai mare producător de paladiu din lume și un important producător de nichel rafinat – este implicat într-unul dintre cele mai costisitoare procese de divorț judecate vreodată la Înalta Curte din Londra.

Oligarhul rus Vladimir Potanin, supranumit „țarul paladiului”, se confruntă, în cadrul unui proces început miercuri la Londra, cu o solicitare de partaj din partea fostei sale soții, în valoare de peste 2 miliarde de lire sterline (2,64 miliarde de dolari), iar în cazul în care va pierde acest proces, riscă să fie nevoit să vândă o parte din participația sa – de aproximativ o treime – la compania minieră Norilsk Nickel (Nornickel), informează Reuters.

Natalia Potanina a stabilit valoarea pretențiilor sale la 50% din valoarea participației reale (interesul economic final) pe care fostul ei soț o deține în Nornickel, la care se adaugă o cotă-parte din dividendele încasate de Potanin începând cu anul 2014, precum și o proprietate de lux în Rusia.

Conform legislației engleze, soții au, de regulă, dreptul la 50% din așa-numitele bunuri comune (dobândite în timpul căsătoriei). Acest aspect a dus la solicitări de sume uriașe din partea unor cetățeni străini înstăriți, care aleg să se judece la Londra – oraș supranumit „capitala mondială a divorțurilor”, notează Agerpres.

Potanina a înaintat o propunere de soluționare amiabilă în valoare de 2,174 miliarde de lire sterline. Avocatul ei, Charles Howard, a precizat că această sumă reprezintă aproximativ o șeptime din averea totală a fostului soț, estimată la circa 14 miliarde de lire sterline. Totodată, el a susținut că Potanin ar fi mutat anumite active în afara razei de acțiune a fostei sale soții.

Pe de altă parte, avocații lui Potanin – care, în această lună, și-a retras oferta de a plăti 25 de milioane de lire sterline pentru a încheia litigiul – afirmă că fosta soție a primit deja aproximativ 80 de milioane de dolari prin intermediul instanțelor ruse (fapt contestat de Potanina). De asemenea, aceștia susțin că Potanin s-ar putea afla în imposibilitatea de a efectua plata, din cauza „sancțiunilor internaționale severe”.

Avocatul său, Edward Faulks, a menționat în documentele depuse la instanță că, pentru a achita suma solicitată, Potanin ar fi nevoit să vândă acțiuni la Nornickel, ceea ce ar echivala cu înstrăinarea unui activ strategic major din Rusia.

O astfel de vânzare ar stârni un „interes major atât din partea guvernului britanic, cât și a celui rus, cel mai probabil cu poziții diametral opuse”, a adăugat Faulks.

Potrivit revistei Forbes, averea lui Potanin se ridică la aproape 30 de miliarde de dolari.

Totuși, conform declarațiilor sale din cadrul procedurii de divorț, activele sale nete sunt de aproximativ 5,2 miliarde de lire sterline – o cifră pe care fosta sa soție, Potanina, o contestă, punând la îndoială sinceritatea declarațiilor acestuia.

În vârstă de 65 de ani, Potanin și-a clădit vasta avere după ce a achiziționat o participație în cadrul companiei Nornickel la un preț extrem de avantajos – aproximativ 170 de milioane de dolari – în timpul licitațiilor din Rusia de la jumătatea anilor ’90, cunoscute sub numele de programul „împrumuturi contra acțiuni”.

Conform datelor LSEG, Interros – holdingul deținut de Potanin – deține în prezent o participație de 34,2%, după ce, în luna martie, a transferat aproximativ 3,5% din acțiuni către fundația sa caritabilă.

Howard, avocatul Potaninei, a declarat în fața Înaltei Curți că sumele solicitate de clienta sa sunt, într-adevăr, uriașe, însă ele nu fac decât să reflecte stilul de viață extrem de fastuos al cuplului. El a oferit drept exemplu faptul că Potanin a plătit 1,7 milioane de lire sterline pentru a aduce în Rusia, cu avionul, pe regretatul cântăreț George Michael și anturajul acestuia, în vederea susținerii unui concert de o oră, în 2006.

Avocații lui Potanin susțin, în schimb, că valoarea actuală a acțiunilor Nornickel „reprezintă un element substanțial al activității desfășurate după separare, la care (Potanina) nu are dreptul să participe”.

Drumul către proces a fost unul anevoios. Inițial, în 2019, Înalta Curte a respins cererea Potaninei de a intenta un proces. Ulterior, cazul a fost redeschis, iar anul trecut i s-a permis Potaninei să își depună acțiunea în instanță.

Se preconizează că atât ea, cât și fostul său soț vor depune mărturie în cadrul procesului, care se va încheia la începutul lunii decembrie, cu mențiunea că Potanin va participa prin intermediul unei legături video din Rusia.