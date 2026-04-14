Tatăl lui Elon Musk caută azil în Rusia pentru fermierii sud-africani

Tatăl miliardarului Elon Musk lucrează la un proiect care vizează acordarea de statut de refugiat în Rusia pentru fermierii sud-africani, a declarat acesta marți pentru AFP, într-o inițiativă similară cu una a guvernului Statelor Unite.

Inițiativa ar urma să relocheze 50 de familii din minoritatea albă afrikaneră, descendenți ai primilor coloniști olandezi, potrivit unui oficial rus.

Același grup de sud-africani a primit oferte de statut de refugiat și din partea guvernului președintelui american Donald Trump, care a susținut în mod eronat că aceștia ar fi persecutați de autoritățile de după apartheid.

Aproape 5.000 de afrikaneri albi au intrat în Statele Unite ca refugiați de când Trump și-a preluat mandatul în ianuarie anul trecut, în condițiile în care programele pentru refugiați au fost aproape suspendate pentru toate celelalte grupuri.

Programul american a stârnit nemulțumirea guvernului din Africa de Sud, care respinge acuzațiile de discriminare.

Errol Musk, care vizitează frecvent Rusia și a participat pe 12 aprilie la slujba de Paște ortodox de la Moscova în prezența președintelui Vladimir Putin, nu a oferit detalii despre proiect.

Într-un interviu acordat publicației ruse Gubernia 33, el a justificat inițiativa susținând că fermierii afrikaneri albi ar fi vizați de crime, acuzații respinse ferm în Africa de Sud.

Guvernatorul regiunii Vladimir, aflată la granița cu regiunea Moscovei, Aleksandr Avdeyev, a declarat săptămâna trecută că a discutat proiectul cu Musk.

„Am discutat despre dezvoltarea agriculturii și perspectivele stabilirii a 50 de familii de origine olandeză din Africa de Sud”, a spus acesta pe Telegram.

Deși afrikanerii emigrează în Rusia cel puțin din 2018, potrivit relatărilor, implicarea lui Musk pare să fie o informație nouă.

Ajuns acum spre finalul deceniului al optulea de viață, el este o figură controversată. Într-un interviu acordat CNN la finalul anului trecut, a respins ideea că a existat opresiune rasială în perioada apartheidului, un sistem de segregare care a privat majoritatea de culoare de drepturi fundamentale.

Elon Musk, care a părăsit Africa de Sud la sfârșitul adolescenței, acuză frecvent guvernul de rasism, inclusiv în legătură cu refuzul de a acorda licență furnizorului său de internet, Starlink.

Într-o nouă reacție pe rețelele sociale în acest weekend, el a scris: „Africa de Sud nu permite licențierea Starlink, deși M-AM NĂSCUT ACOLO, doar pentru că nu sunt negru!”

Legile sud-africane menite să corecteze discriminarea din perioada apartheidului prevăd ca marile companii să fie deținute în proporție de cel puțin 30% de persoane din comunități dezavantajate anterior.

Afirmațiile lui Elon Musk sunt „minciuni și dezinformare”, a reacționat purtătorul de cuvânt al președintelui Cyril Ramaphosa pe platforma X.