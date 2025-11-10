Tatăl Mihaelei, ucisă de soț în Teleorman, acuzații la adresa polițiștilor. „Spuneau că nu au ce să-i facă”

Tatăl tinerei de 25 ani din comuna Beciu, județul Teleorman, care a fost ucisă sâmbătă de soț, în fața mezinului familiei, a acuzat că l-a reclamat pe agresor, anterior crimei, de nenumărate ori la poliție, însă autoritățile nu au luat nicio măsură împotriva lui.

„De câte ori am sunat la 112 și la poliție și ce măsuri au luat? Și de câte ori a încălcat el ordinul de protecție?! Venea și oprea mașina, și sunam, și spuneau că e drum public. E drum public, dar nu oprești la mine la poartă”, a declarat tatăl fetei ucise, citat de Digi 24.

Bărbatul a declarat că ginerele său, împotriva căruia tânăra avea ordin de protecție pe 6 luni emis de instanță, venea la poarta casei lor și „se lua de noi, începea să mă înjure și nu se lua nicio măsură”.

El a acuzat că a fost bătut de tatăl agresorului. „Am coastele rupte de la taică-su, am chemat poliția”, a mai afirmat el.

Acesta a mai acuzat polițiștii că „nu luau măsuri”.

„Spuneau că nu au ce să-i facă. Ziceau că e dosarul la Tribunal și că trebuie să se judece, și că până atunci justiția nu are ce să-i facă”, a mai afirmat tatăl Mihaelei.

Tânăra de 25 de ani a fost înjughiată mortal cu 15 lovituri de cuțit, sâmbătă, în ziua în care își serba onomastica, pe o stradă din comuna Beciu, județul Teleorman. Fiul cel mic al cuplului, în vârstă de 3 ani, a asistat la crimă.

Șefii Poliției Române au dispus luni o anchetă la IPJ Teleorman, în condiţiile în care femeia ucisă pe stradă de către soţul ei, de care se despărţise, obţinuse două ordine de protecţie, unul provizoriu emis de Poliţie şi unul pe termen lung, emis de instanţa de judecată, iar după emiterea acestora partenerul agresiv a continuat ameninţările şi chiar a fost reclamat că a răpit-o şi violat-o, fiind lăsat ulterior în libertate de către autorităţi.

Coform IPJ Teleorman, în ambele situații, victima nu a dorit montarea unui sistem de monitorizare electronică, „în cauză polițiștii desfășurând activitățile specifice conform cadrului legal în vigoare”.

Și procurorul general, Alex Florența, a dispus un control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele. Verificările vizează atât modul în care s-au desfășurat cercetările în dosarul penal privind infracțiunea de viol, cât și modul în care s-a derulat procedura în cazul ordinului provizoriu de protecție.

Potrivit Impact News24, agresorul a încercat să își ia viața după ce și-a ucis partenera. El a supraviețuit și acum se află internat sub pază strictă la Spitalul de Urgență din Alexandria.

