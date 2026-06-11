Tatra iese la pensie cu festival. Probabil cele mai iubite tramvaie din București sunt retrase definitiv din trafic vara asta

Tramvaiele Tatra, produse de străvechi uzine cehoslovace, sunt probabil cele mai îndrăgite mijloace de transport din istoria Bucureștiului.

Bătrânele Tatra au scris, de altfel, una dintre cele mai de succes și longevive pagini din istoria transportului public mondial. Tatra T3 a intrat în Cartea Recordurilor drept cel mai produs model de tramvai din lume, cu aproximativ 14.000 de unități fabricate.

Au marcat trecerea către transportul electric modern din fostul bloc estic și rămân un simbol tehnic.

Pe străzile din București mai circulă acum 3, și asta doar până în iulie.

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