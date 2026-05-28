Efectul AI: „Taxa ascunsă pentru centrele de date” care îi costă milioane pe oamenii dintr-o țară UE

În Irlanda, centrele de date au consumat anul trecut 22% din energia electrică a țării, ceea ce a dus la creșterea facturilor gospodăriilor, potrivit datelor unui raport citat de The Guardian.

Conform acestui raport, cererea de energie a centrelor de date din Irlanda a adăugat sute de euro la facturile de electricitate ale gospodăriilor, un tipar ce s-ar putea repeta în întreaga Europă.

Numărul tot mai mare de centre de date din Irlanda a consumat anul trecut 22% din energia electrică a țării, mai mult decât toate locuințele urbane la un loc, potrivit Oficiului Național de Statistică. Prin comparație, procentul echivalent în Statele Unite și Marea Britanie este de 6%.

Iar aceste centre de date au „scos” 715 milioane de euro din economia irlandeză și au crescut facturile gospodăriilor cu o medie cumulată de 360 de euro între 2015 și 2023, se afirmă în raportul menționat, care a a fost comandat de organizațiile „Friends of the Earth Ireland” și „Beyond Fossil Fuels”. Documentul susține, astfel, că gospodăriile irlandeze au subvenționat marile companii de tehnologie printr-o „taxă ascunsă pentru centrele de date” inclusă în facturile la electricitate.

„Cazul Irlandei ar trebui să fie un avertisment pentru Europa: dacă marile companii tech sunt lăsate să-și extindă necontrolat centrele de date, vor exista efecte în lanț masive asupra economiei și a gospodăriilor europene. Și combinat cu gazele fosile, acest lucru creează un mix toxic – duce la creșterea prețurilor la energie pentru oamenii care deja se confruntă cu o nouă criză energetică”, spune Jill McArdle de la organizația non-profit „Beyond Fossil Fuels”, cu sediul în Berlin.

Un centru de date pentru AI al companiei Meta, în Dublin, Irlanda. Foto: Bram Janssen / AP / Profimedia

Însă reprezentanții industriei centrelor de date contestă concluziile raportului și spun că acest sector stimulează economia.

Guvernul irlandez a salutat în general extinderea acestora, numind centrele de date „un factor esențial al economiei noastre de inovare bazate pe tehnologie”, și neagă faptul că acestea ar genera o taxă ascunsă pentru consumatori.

„Ar putea bloca Europa într-o dependență de gaz fosil”

Seán Fearon, cercetător la Institutul de Științe și Tehnologii de Mediu din cadrul Universității Autonome din Barcelona și, totodată, autor al raportului, a declarat: „Modelarea noastră arată că cererea de energie electrică a centrelor de date – care este una ridicată, în continuă creștere și inflexibilă – mărește numărul de ore în care gazul stabilește prețul în sistemul energetic irlandez, ceea ce duce la creșterea costurilor energiei electrice”.

Atunci când prețul este determinat de alți factori – de exemplu, vântul puternic care alimentează turbinele eoliene – facturile pot scădea.

Dar datele de până acum au arătat că acest efect a devenit mai pronunțat în timpul crizelor energetice, când cererea ridicată din partea centrelor de date și dependența de gaz se combină și amplifică creșterile de preț, a spus Fearon.

Și, în funcție de extinderea centrelor de date, o gospodărie irlandeză medie ar putea plăti în plus între 295 și 644 de euro cumulativ între 2025 și 2034, ceea ce ar însemna un total național cuprins între 633 de milioane și 1,43 miliarde de euro, a adăugat el.

Jill McArdle de la „Beyond Fossil Fuels” consideră că, în aceste condiții, Comisia Europeană ar trebui să țină cont de cazul Irlandei și să consolideze măsurile de protecție pe fondul proliferării centrelor de date – determinată, în parte, de inteligența artificială – în întreaga Europă.

„Chiar și Donald Trump, sub presiunea intensă a alegătorilor, a recunoscut că marile companii din tehnologie ar trebui să-și plătească singure facturile la energie”, a spus McArdle. „Dacă centrele de date nu vor fi obligate să funcționeze pe baza unei cantități suplimentare de energie regenerabilă, ele ar putea bloca Europa într-o dependență de gaz fosil, care e volatil și scump”.

Investitorii în centrele de date au injectat miliarde de euro în economie, se apără reprezentanții din sector

Grupurile din industrie au contestat raportul, afirmând că marii consumatori de energie cumpără electricitatea într-un mod diferit față de ceilalți utilizatori și că investesc bani în economie.

Maurice Mortell, președinte al Digital Infrastructure Ireland, spune că investitorii în centrele de date au injectat 18 miliarde de euro în economie în ultimii ani.

Iar Tom Parlon, președinte al Irish Data Centre Supplier Alliance, afirmă că centrele de date plătesc tarife de rețea și costuri comerciale pentru energie electrică proporționale cu consumul și investițiile lor.

Potrivit lui, centrele de date trebuie să își asigure 80% din necesarul de energie din capacități regenerabile suplimentare – cel mai strict regim din Europa – și tot ele au contribuit cu cea mai mare parte la veniturile excepționale ale Irlandei din impozitul pe profit al companiilor.

„Aceste venituri fiscale fără precedent permit statului irlandez să investească în infrastructură critică și locuințe, chiar și să finanțeze un sprijin direct pentru gospodăriile irlandeze și programele de acțiune climatică”, a declarat Parlon.